35-й тур
Валенсия
2:1
Реал Вальядолид
07.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия вырвала победу у Вальядолида, сохранив шансы на выход в еврокубки

В топ-4 Ла Лиги входят: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Атлетико», «Севилья»

  • 07.07.2020 22:39
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Валенсия вырвала победу у Вальядолида, сохранив шансы на выход в еврокубки
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Сегодня, 7 июля, в чемпионате Испании состоялся стартовый матч 35-го тура Ла Лиги.

«Валенсия» вырвала победу у «Вальядолида» (2:1), сохранив шансы на выход в Лигу Европы. У хозяев поля отличились Макси Гомес и Ли Кан Ин, причем кореец принес победу своей команде на 89-й минуте.

Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (77), «Барселона» (73), «Атлетико» (62), «Севилья» (60), «Вильярреал» (54), «Хетафе» (53),  «Реал Сосьедад» (51), «Валенсия» (50), «Атлетик» (48).

Ла Лига. 35-й тур

«Валенсия» – «Вальядолид» – 2:1

Голы: Гомес, 30 (1:0). Гарсия, 47 (1:1). Ли Кан Ин, 89 (2:1).

«Валенсия»: Доменеч, Флоренци (Васс, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Герреро (Черышев, 82), Парехо (Коклен, 64), Кондогбья, Солер (Ли Кан Ин, 64), Гамейро (Вальехо, 64), Гонсалу Гедеш, Гомес.

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Антоньито, Фернандес, Бен Арфа (Эрвиас, 59), Сан Эметерио (Алькарас, 46), Э.Перес (Санчес, 84), Энес Унал (Рамирес, 59), Рубио, Гарсия (Гвардьола, 59).

Предупреждения: Герреро, 72. Кондогбья, 75. Гонсалу Гедеш, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

Валенсия. Стадион «Месталья».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Николай Степанюк, Sport.ua

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