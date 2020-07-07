В среду, 8 июля «Рома» в 31-м туре Серии А примет «Парму». Начало матча – в 22:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 3».
После 30 туров «Рома» идет пятой в турнирной таблице Серии А с 48 очками в активе. «Парма» 12-я с 39 баллами.
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Олег Дидух, Sport.ua
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