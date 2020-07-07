В среду, 8 июля «Рома» в 31-м туре Серии А примет «Парму». Начало матча – в 22:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 3».

После 30 туров «Рома» идет пятой в турнирной таблице Серии А с 48 очками в активе. «Парма» 12-я с 39 баллами.