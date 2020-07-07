ВИДЕО. С флагами и файерами. Фаны Ворсклы провели команду на бой с Динамо

Ультрас полтавской «Ворсклы» с флагами и файерами провели команду на финал Кубка Украины против киевского «Динамо».

Финальный матч пройдет 8 июля в 21:30 в Харькове на ОСК «Металлист». Зрителей на поединке не будет.