ВИДЕО. С флагами и файерами. Фаны Ворсклы провели команду на бой с Динамо

Ультрас полтавской «Ворсклы» с флагами и файерами провели команду на финал Кубка Украины против киевского «Динамо».
Финальный матч пройдет 8 июля в 21:30 в Харькове на ОСК «Металлист». Зрителей на поединке не будет.
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Источник — ФК Ворскла
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