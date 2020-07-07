ВИДЕО. С флагами и файерами. Фаны Ворсклы провели команду на бой с Динамо

Финальный поединок Кубка Украины состоится 8 июля в 21:30

  • 07.07.2020 20:15
  • 827 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. С флагами и файерами. Фаны Ворсклы провели команду на бой с Динамо
© ФК Ворскла

Ультрас полтавской «Ворсклы» с флагами и файерами провели команду на финал Кубка Украины против киевского «Динамо».

Финальный матч пройдет 8 июля в 21:30 в Харькове на ОСК «Металлист». Зрителей на поединке не будет.

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Источник — ФК Ворскла

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 20:43
    0
    Ворсклу провожало полтора фана,фанатское движение в Полтаве нулевое
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    Guta
      Guta, 07.07.2020 20:31
    -1
    А видео де проводжають Динаму в путь де?
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    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 07.07.2020 20:23
    -5
    дауны даже кричалки свои не могут придумать
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 20:43
    0
    Ворсклу провожало полтора фана,фанатское движение в Полтаве нулевое
    Ссылка
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