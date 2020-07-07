Шахов остался в запасе на матч против Лацио

Итальянский «Лечче» объявил стартовый состав на матч 31-го тура Серии А против «Лацио».
29-летний украинский полузащитник Евгений Шахов не попал в стартовый состав «Лечче», но может выйти на замену. Он остался в запасе.
Матч состоится сегодня, 7 июля. Начало в 20:30 по Киеву.
В этом сезоне Шахов сыграл за «Лечче» 20 матчей, сделал 3 ассиста.
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Источник — Sport.ua
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