Шахов остался в запасе на матч против Лацио

Итальянский «Лечче» объявил стартовый состав на матч 31-го тура Серии А против «Лацио».

29-летний украинский полузащитник Евгений Шахов не попал в стартовый состав «Лечче», но может выйти на замену. Он остался в запасе.

Матч состоится сегодня, 7 июля. Начало в 20:30 по Киеву.

В этом сезоне Шахов сыграл за «Лечче» 20 матчей, сделал 3 ассиста.