Ворскла получит 1 млн от Parimatch в случае победы в Кубке Украины

Победа в Кубке Украины принесет Ворскле не только путевку в Лигу Европы, но и солидный бонус от партнера клуба Parimatch. Компания выделит футболистам сумму в размере 1 млн. грн.

Такая поддержка команды со стороны Parimatch была предусмотрена еще в начале прошлого сезона. О бонусе в случае победы в Кубке Украине игрокам напомнили после полуфинального матча Ворсклы и Мариуполя. Полтавчане в напряженной серии послематчевых пенальти переиграли азовцев (пен. 3:2, основное время - 1:1). При этом место в воротах Ворсклы доверили 16-летнему Павлу Исенко (вышел на замену на 119-й минуте), который отразил три удара с точки. Кстати, это был дебют Павла в составе первой команды.

Финал Кубка Украины состоится 8 июля в Харькове. Напомним, полтавский клуб уже доходил до финала Кубка Украины в 2009 году, где встретился с обладателем Кубка УЕФА – донецким Шахтером. В том матче полтавчане впервые в своей истории сенсационно завоевали Кубок Украины благодаря единственному голу Василия Сачко. Теперь у полтавчан есть неплохие шансы вновь завоевать трофей, только теперь у них будет еще и дополнительная мотивация в виде солидного бонуса.

Компания Parimatch, как меценат спорта №1 в Украине, стала партнером Ворсклы в августе 2019 года з с целью популяризации футбола в полтавском регионе.