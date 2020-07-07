Ворскла получит 1 млн от Parimatch в случае победы в Кубке Украины

Игра пройдет 8 июля

  • 07.07.2020 19:37
  • 897 просмотров
  • 4 комментария
Ворскла получит 1 млн от Parimatch в случае победы в Кубке Украины

Победа в Кубке Украины принесет Ворскле не только путевку в Лигу Европы, но и солидный бонус от партнера клуба Parimatch. Компания выделит футболистам сумму в размере 1 млн. грн.

Такая поддержка команды со стороны Parimatch была предусмотрена еще в начале прошлого сезона. О бонусе в случае победы в Кубке Украине игрокам напомнили после полуфинального матча Ворсклы и Мариуполя. Полтавчане в напряженной серии послематчевых пенальти переиграли азовцев (пен. 3:2, основное время - 1:1). При этом место в воротах Ворсклы доверили 16-летнему Павлу Исенко (вышел на замену на 119-й минуте), который отразил три удара с точки. Кстати, это был дебют Павла в составе первой команды.

Финал Кубка Украины состоится 8 июля в Харькове. Напомним, полтавский клуб уже доходил до финала Кубка Украины в 2009 году, где встретился с обладателем Кубка УЕФА – донецким Шахтером. В том матче полтавчане впервые в своей истории сенсационно завоевали Кубок Украины благодаря единственному голу Василия Сачко. Теперь у полтавчан есть неплохие шансы вновь завоевать трофей, только теперь у них будет еще и дополнительная мотивация в виде солидного бонуса.

Компания Parimatch, как меценат спорта №1 в Украине, стала партнером Ворсклы в августе 2019 года з с целью популяризации футбола в полтавском регионе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 20:34
    0
    ни о чём, в сравнении с тем что получат за выход в группу лиги европы.
    Ссылка
    Guta
      Guta, 07.07.2020 20:32
    0
    І від мене лайк
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 20:25
    0
    Победа Ворсклы со всех сторон выгодна футболу страны. Ведь тогда в пульке за ЛЕ будут играть команды № 4,5,6 и 7. А это будет интересно.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 07.07.2020 19:47
    +1
    О это интересно
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 07.07.2020 19:47
    +1
    О это интересно
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 20:34
    0
    ни о чём, в сравнении с тем что получат за выход в группу лиги европы.
    Ссылка
    Guta
      Guta, 07.07.2020 20:32
    0
    І від мене лайк
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 20:25
    0
    Победа Ворсклы со всех сторон выгодна футболу страны. Ведь тогда в пульке за ЛЕ будут играть команды № 4,5,6 и 7. А это будет интересно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности