ФОТО. Челси представил новую выездную форму на следующий сезон

Лондонский «Челси» представил новый гостевой комплект формы на следующий сезон.

Футболка от технического спонсора «Челси» Nike выполнена с треугольным вырезом и в традиционных для клуба цветах — голубом и темно-синем, а примечательной особенностью комплекта стал орнамент.

Introducing our new @nikefootball 20/21 away kit. Inspired by a classic tailored aesthetic but filtered through a modern street lens and colour palette.



Available 30.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/BgcUKZMm5d — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 7, 2020

В центре футболки размещен логотип оператора сотовой связи Three, который станет титульным спонсором лондонской команды с сезона-2020/21.

После 33 туров нынешнего чемпионата Англии команда Фрэнка Лэмпарда располагается на 4-м месте в турнирной таблице, имея в активе 57 очков.