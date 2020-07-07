ФОТО. Челси представил новую выездную форму на следующий сезон

Футболка выполнена с треугольным вырезом и в традиционных для клуба цветах

  • 07.07.2020 19:17
  • 229 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Челси представил новую выездную форму на следующий сезон
© ФК Челси

Лондонский «Челси» представил новый гостевой комплект формы на следующий сезон. 

Футболка от технического спонсора «Челси» Nike выполнена с треугольным вырезом и в традиционных для клуба цветах — голубом и темно-синем, а примечательной особенностью комплекта стал орнамент.

 

 

В центре футболки размещен логотип оператора сотовой связи Three, который станет титульным спонсором лондонской команды с сезона-2020/21.

После 33 туров нынешнего чемпионата Англии команда Фрэнка Лэмпарда располагается на 4-м месте в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. 

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Источник — ФК Челси

(1 голос)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 19:25
    0
    как пижама
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 19:25
    0
    как пижама
    Ссылка
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