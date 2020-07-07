Арменд ДАЛЛКУ: «Шансы Динамо и Ворсклы равны»

Легенда «Ворсклы» - о финале Кубка Украины

  • 07.07.2020 18:29
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Арменд ДАЛЛКУ: «Шансы Динамо и Ворсклы равны»
© ФК Ворскла. Арменд Даллку

Легендарный экс-игрок «Ворсклы» Арменд Даллку поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против «Динамо», который состоится в среду, 8 июля:

«Несмотря на то, что полтавчанам будет противостоять одна из лучших команд Украины, клуб с огромной историей, думаю, шансы у «Динамо» и «Ворсклы» равны. Нужно настроиться всего на один матч.

Кубковой турнир намного отличается от чемпионата. Здесь, по сути каждая игра, как финал. В 2009 году, когда мы обыграли «Шахтер», в «Ворсклу» никто не верил, поэтому и сейчас можно этим воспользоваться».

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Источник — zbirna.com

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