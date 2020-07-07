Манчестер Юнайтед предлагает новый контракт Погба

«Манчестер Юнайтед» собирается подписать новый контракт с полузащитником Полем Погба.

Как отмечает английская пресса, МЮ предлагает хавбеку контракт с зарплатой в 17 миллионов евро в год. Столько же получает вратарь Давид де Хеа.

В этом сезоне Погба сыграл 13 матчей за «Манчестер Юнайтед» и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Погба готов перейти в ПСЖ.