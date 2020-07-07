Манчестер Юнайтед предлагает новый контракт Погба

Английский клуб хочет удержать своего хавбека

  • 07.07.2020 17:55
  • 380 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед предлагает новый контракт Погба
© Global Look Press. Поль Погба

«Манчестер Юнайтед» собирается подписать новый контракт с полузащитником Полем Погба.

Как отмечает английская пресса, МЮ предлагает хавбеку контракт с зарплатой в 17 миллионов евро в год. Столько же получает вратарь Давид де Хеа.

В этом сезоне Погба сыграл 13 матчей за «Манчестер Юнайтед» и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Погба готов перейти в ПСЖ.

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Источник — Manchester Evening News

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 18:17
    0
    Не клеїться ніяк у Погба в МЮ. Скоріше всього хочуть притримати з надією, що в кінці-кінців заграє, та зможуть хоч менше втратити, бо зараз багато за нього ніхто не дасть.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 18:17
    0
    Не клеїться ніяк у Погба в МЮ. Скоріше всього хочуть притримати з надією, що в кінці-кінців заграє, та зможуть хоч менше втратити, бо зараз багато за нього ніхто не дасть.
    Ссылка
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