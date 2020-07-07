Maybach за 18 миллионов. Суркис имеет самое дорогое авто в Верховной Раде

Брат президента «Динамо» Григорий владеет автомобилем за 665 тысяч долларов

  • 07.07.2020 17:55
  • 3942 просмотра
  • 12 комментариев
Maybach за 18 миллионов. Суркис имеет самое дорогое авто в Верховной Раде
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Один из фактических собственников киевского «Динамо» и брат нынешнего президента клуба Игоря Суркиса Григорий является собственником самого дорогого автомобиля среди всех депутатов Верховной Рады IX созыва.

Об этом сообщает издание The Page, которое изучило декларации о доходах за 2019 год всех 422 народных депутатов на предмет наличия в них дорогих автомобилей.

Сообщается, что 70-летний Григорий Суркис внес в декларацию Mercedes-Benz Maybach S650 2018 года выпуска, купленный в 2019 году. Его особенность заключается в цене — нардеп указал, что приобрел авто за 18 143 804 гривен (то есть около 665 тысяч долларов по нынешнему курсу). Судя по этой цене, речь идет о Maybach с бронированными стеклами.

Интересно, что коллега Григория Суркиса по фракции  «Оппозиционная платформа – За жизнь» нардеп Виктор Медведчук тоже внес в декларацию купленный в 2019 году Mercedes-Benz Maybach S650. Причем у Медведчука в декларации значится более новая модель, чем у Суркиса — 2019 года выпуска. Однако цену Медведчук не указал. Впрочем, отмечает источник, если стекла у этого авто не бронированные, то его цена в разы ниже, чем машины Суркиса.

Ранее сообщалось, что согласно декларации Григория Суркиса, на его банковских счетах находится более 10,2 миллиона долларов и 156 тысяч евро. Наличными он держит у себя 84 тысячи долларов, 79 тысяч евро, 46 тысяч фунтов и 965 тысяч гривен.

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(32 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 19:01
    +1
    Если народ им дает такую возможность - воровать деньги, то почему бы не воспользоваться такой возможностью? Тарифы подняли за последние 5 лет в 15 раз - и что? Народ высыпал не улицу с протестами? Нет, все сидят дома и исправно платят... Значит и дальше будут поднимать - футболистам надо зарплату платить, судьям взятки давать, и т.д. по списку...
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 07.07.2020 18:59
    0
    це як один хороший нападник для Динамо
    Ссылка
    ampl7
    online
      ampl7, 07.07.2020 18:50
    +1
    bullyUA, 07.07.2020 18:22
    Основные доходы Метверчука не на разворовывании Украины, а от спонсорства Пуйла, который его жене Оксане Марченко подарил нефтегазовые месторождения.
    А кто как не Медведчук, Суркис и Григоришин при Кучме продавали электроэнергию за границу, в то время когда вся Украина сидела во тьме?
    Ссылка
    ampl7
    online
      ampl7, 07.07.2020 18:47
    0
    rasheed_iverson, 07.07.2020 18:07
    Живуть же люди, які в свій час розікрали Україну
    И продолжают разворовывать. Этот жулик и проходимец прекрасно уживается при всех президентах.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 18:37
    -4
    За Жисть, а чего вы хотели?)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.07.2020 18:22
    -2
    rasheed_iverson, 07.07.2020 18:07
    Живуть же люди, які в свій час розікрали Україну
    Основные доходы Метверчука не на разворовывании Украины, а от спонсорства Пуйла, который его жене Оксане Марченко подарил нефтегазовые месторождения.
    Ссылка
    msv
      msv, 07.07.2020 18:16
    +6
    Ахметов на такие деньги завтракает.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.07.2020 18:15
    +4
    На фото ваучеры людей спи..ные в 90-Х в ОметаИнстер
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 07.07.2020 18:15
    0
    Жопоблок, хозяйственники
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 18:13
    +7
    rasheed_iverson, 07.07.2020 18:07
    Живуть же люди, які в свій час розікрали Україну
    А зараз вони гадаєш не продовжують розкрадати?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 07.07.2020 18:10
    +2
    Это каких-то 600 тыс долларов. Даже на зарплату Хацкевичу не хватит
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 07.07.2020 18:07
    +5
    Живуть же люди, які в свій час розікрали Україну
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 18:13
    +7
    rasheed_iverson, 07.07.2020 18:07
    Живуть же люди, які в свій час розікрали Україну
    А зараз вони гадаєш не продовжують розкрадати?
    Ссылка
    msv
      msv, 07.07.2020 18:16
    +6
    Ахметов на такие деньги завтракает.
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 07.07.2020 18:07
    +5
    Живуть же люди, які в свій час розікрали Україну
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.07.2020 18:15
    +4
    На фото ваучеры людей спи..ные в 90-Х в ОметаИнстер
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 07.07.2020 18:10
    +2
    Это каких-то 600 тыс долларов. Даже на зарплату Хацкевичу не хватит
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 19:01
    +1
    Если народ им дает такую возможность - воровать деньги, то почему бы не воспользоваться такой возможностью? Тарифы подняли за последние 5 лет в 15 раз - и что? Народ высыпал не улицу с протестами? Нет, все сидят дома и исправно платят... Значит и дальше будут поднимать - футболистам надо зарплату платить, судьям взятки давать, и т.д. по списку...
    Ссылка
    ampl7
    online
      ampl7, 07.07.2020 18:50
    +1
    bullyUA, 07.07.2020 18:22
    Основные доходы Метверчука не на разворовывании Украины, а от спонсорства Пуйла, который его жене Оксане Марченко подарил нефтегазовые месторождения.
    А кто как не Медведчук, Суркис и Григоришин при Кучме продавали электроэнергию за границу, в то время когда вся Украина сидела во тьме?
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 07.07.2020 18:59
    0
    це як один хороший нападник для Динамо
    Ссылка
    ampl7
    online
      ampl7, 07.07.2020 18:47
    0
    rasheed_iverson, 07.07.2020 18:07
    Живуть же люди, які в свій час розікрали Україну
    И продолжают разворовывать. Этот жулик и проходимец прекрасно уживается при всех президентах.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 07.07.2020 18:15
    0
    Жопоблок, хозяйственники
    Ссылка
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