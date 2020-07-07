Maybach за 18 миллионов. Суркис имеет самое дорогое авто в Верховной Раде

Один из фактических собственников киевского «Динамо» и брат нынешнего президента клуба Игоря Суркиса Григорий является собственником самого дорогого автомобиля среди всех депутатов Верховной Рады IX созыва.

Об этом сообщает издание The Page, которое изучило декларации о доходах за 2019 год всех 422 народных депутатов на предмет наличия в них дорогих автомобилей.

Сообщается, что 70-летний Григорий Суркис внес в декларацию Mercedes-Benz Maybach S650 2018 года выпуска, купленный в 2019 году. Его особенность заключается в цене — нардеп указал, что приобрел авто за 18 143 804 гривен (то есть около 665 тысяч долларов по нынешнему курсу). Судя по этой цене, речь идет о Maybach с бронированными стеклами.

Интересно, что коллега Григория Суркиса по фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» нардеп Виктор Медведчук тоже внес в декларацию купленный в 2019 году Mercedes-Benz Maybach S650. Причем у Медведчука в декларации значится более новая модель, чем у Суркиса — 2019 года выпуска. Однако цену Медведчук не указал. Впрочем, отмечает источник, если стекла у этого авто не бронированные, то его цена в разы ниже, чем машины Суркиса.

Ранее сообщалось, что согласно декларации Григория Суркиса, на его банковских счетах находится более 10,2 миллиона долларов и 156 тысяч евро. Наличными он держит у себя 84 тысячи долларов, 79 тысяч евро, 46 тысяч фунтов и 965 тысяч гривен.