Челси начал работу над трансфером Хаверца

«Челси» начал работу над трансфером лидера «Байера» Кая Хаверца. Хавбеку был предложен 5-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

Сам Хаверц готов покинуть «Байер». Теперь «Челси» надо договориться с немецким клубом. «Байер» требует за своего хавбека как минимум 80 миллионов евро.

Кроме «Челси», интерес к Хаверцу проявляет «Бавария».

В нынешнем сезоне на счету Хаверца 17 голов и 9 ассистов в 43 матчах за «Байер» во всех турнирах.