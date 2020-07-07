Челси начал работу над трансфером Хаверца

«Челси» начал работу над трансфером лидера «Байера» Кая Хаверца. Хавбеку был предложен 5-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.
Сам Хаверц готов покинуть «Байер». Теперь «Челси» надо договориться с немецким клубом. «Байер» требует за своего хавбека как минимум 80 миллионов евро.
Кроме «Челси», интерес к Хаверцу проявляет «Бавария».
В нынешнем сезоне на счету Хаверца 17 голов и 9 ассистов в 43 матчах за «Байер» во всех турнирах.
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Источник — Sky Sports
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