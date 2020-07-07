Боруссия выслушает предложения по Санчо до 31 июля

Дортмундская «Боруссия» готова выслушать предложения о продаже хавбека Джейдона Санчо до 31 июля.
После этой даты клуб не собирается расставаться с игроком.
Ранее сообщалось, что Санчо согласился перейти в «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне на счету Санчо 17 голов и 16 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.
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Источник — Todomercadoweb
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