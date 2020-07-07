Интер предложит новый контракт Лаутаро Мартинесу

Миланский «Интер» хочет в ближайшее время предложить новый контракт форварду Лаутаро Мартинесу.

Клуб предложит 22-летнему аргентинцу соглашение с зарплатой в более чем 5 миллионов евро за сезон. Сейчас Лаутаро зарабатывает 2,4 миллиона евро в год.

Ранее «Барселона» активно пыталась подписать Мартинеса, однако «Интер» отказался продавать игрока. В нынешнем контракте форварда прописана клаусула размером в 111 миллионов евро, однако срок ее действия истекает сегодня.

В нынешнем сезоне на счету Мартинеса 12 голов в 26 матчах Серии А.