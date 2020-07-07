Ляказетта хотят купить три топ-клуба

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт заинтересовал топ-клубы.
Как сообщает Get French Football News, игрока хотят подписать «Атлетико», «Ювентус» и «Интер».
Лондонцы готовы продать игрока после завершения сезона АПЛ.
В нынешнем сезоне на счету Ляказетта 9 голов в 26 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего француза оценивается в 48 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» также покинет Пьер-Эмерик Обамеянг.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Get French Football News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.