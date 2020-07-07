Ляказетта хотят купить три топ-клуба

Французский форвард вскоре может покинуть «Арсенал»

  • 07.07.2020 14:00
  • 698 просмотров
  • 2 комментария
Ляказетта хотят купить три топ-клуба
© arsenal.com. Александер Ляказетт

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт заинтересовал топ-клубы.

Как сообщает Get French Football News, игрока хотят подписать «Атлетико», «Ювентус» и «Интер».

Лондонцы готовы продать игрока после завершения сезона АПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Ляказетта 9 голов в 26 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего француза оценивается в 48 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» также покинет Пьер-Эмерик Обамеянг.

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Источник — Get French Football News

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:06
    0
    Лион?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:03
    0
    мало кто помнит что он забил единственный мяч в потном двухраундовом противоборстве с Черноморцем. правда я забыл за какую команду, но всё-равно немало запомнил
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:06
    0
    Лион?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:03
    0
    мало кто помнит что он забил единственный мяч в потном двухраундовом противоборстве с Черноморцем. правда я забыл за какую команду, но всё-равно немало запомнил
    Ссылка
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