О Лобановском снимут полнометражный художественный фильм

Байопик будет называться «Наставник»

  • 07.07.2020 13:55
  • 642 просмотра
  • 5 комментариев
О Лобановском снимут полнометражный художественный фильм
© ФК Динамо Киев

Студия KINOROB заключила меморандум с «Динамо» на создание полнометражного художественного фильма про Валерия Лобановского.

Байопик будет называться «Наставник». Работа над созданием фильма длится уже полгода. Сейчас идет финализация сценария, кастинг, подбор съемочной группы. Планируется, что события фильма охватят середину 70-х.

«Мы задумывали «Наставник» как мотивирующий художественный фильм, фильм-событие, фильм-подъема. Валерий Лобановский – настоящий герой Украины и почти идеальный персонаж для фильма-байопика: непростой уникальный характер, гениальная личность и действительно легендарная историческая фигура.

Это человек, который сделал целых три эпохальные супер-команды, каждая из которых не только оставила свой след в истории футбола, но и воспитала по владельцу Золотого мяча (Блохин 1975, Беланов 1986, Шевченко 2004).

Он является одним из самых выдающихся футбольных тренеров современности. Нашей целью является создание национального фильма-события для широкой современной аудитории.

Этот проект – очень личная история для всех к нему причастных. Это важная миссия и большая ответственность», – сказали продюсеры фильма.

Напомним, в 2016 году вышел украинский документальный фильм «Лобановский навсегда».

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Источник — Kinorob

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 15:01
    0
    DKTheBest2, 07.07.2020 14:49
    Це фільм буде про Лобановського, а не про
    Пуйла Обнуленого-тренера всєя ПаРаші.
    Ти щось пропустив.
    Странно, если вы не поняли о ком идет разговор... О карлике-педофиле пока разговора не было, может потом, при случае, поговорим о его роли в расейском футболе, тоже тема очень многогранна и не до конца раскрыта....
    Ссылка
    Володимир Дуць
      Володимир Дуць, 07.07.2020 14:59
    0
    Владимир Копяк, 07.07.2020 14:37
    Я думаю, что сценаристы фильма должны раскрыть в полном объеме проблему договорняков и посадки на допинг целой команды, при помощи которого и были достигнуты такие результаты... Раскрыть роль руководителя республики, при помощи которого команда не испытывала кадровых проблем и вопрос финансирования никогда не стоял... Или слабо?
    Звичайно - "слабо". Середина 70-х... там, звичайно, є що показати, та чи покажуть... Мабуть, цей відрізок вибрали не випадково - майже півсотні років, для більшості це уже історія - можна фантазувати досхочу...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 14:49
    0
    Владимир Копяк, 07.07.2020 14:37
    Я думаю, что сценаристы фильма должны раскрыть в полном объеме проблему договорняков и посадки на допинг целой команды, при помощи которого и были достигнуты такие результаты... Раскрыть роль руководителя республики, при помощи которого команда не испытывала кадровых проблем и вопрос финансирования никогда не стоял... Или слабо?
    Це фільм буде про Лобановського, а не про
    Пуйла Обнуленого-тренера всєя ПаРаші.
    Ти щось пропустив.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 14:37
    -1
    Я думаю, что сценаристы фильма должны раскрыть в полном объеме проблему договорняков и посадки на допинг целой команды, при помощи которого и были достигнуты такие результаты... Раскрыть роль руководителя республики, при помощи которого команда не испытывала кадровых проблем и вопрос финансирования никогда не стоял... Или слабо?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 14:07
    +3
    Давно пора, тренер # 1 что в совке что в современной Украине
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 14:07
    +3
    Давно пора, тренер # 1 что в совке что в современной Украине
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 15:01
    0
    DKTheBest2, 07.07.2020 14:49
    Це фільм буде про Лобановського, а не про
    Пуйла Обнуленого-тренера всєя ПаРаші.
    Ти щось пропустив.
    Странно, если вы не поняли о ком идет разговор... О карлике-педофиле пока разговора не было, может потом, при случае, поговорим о его роли в расейском футболе, тоже тема очень многогранна и не до конца раскрыта....
    Ссылка
    Володимир Дуць
      Володимир Дуць, 07.07.2020 14:59
    0
    Владимир Копяк, 07.07.2020 14:37
    Я думаю, что сценаристы фильма должны раскрыть в полном объеме проблему договорняков и посадки на допинг целой команды, при помощи которого и были достигнуты такие результаты... Раскрыть роль руководителя республики, при помощи которого команда не испытывала кадровых проблем и вопрос финансирования никогда не стоял... Или слабо?
    Звичайно - "слабо". Середина 70-х... там, звичайно, є що показати, та чи покажуть... Мабуть, цей відрізок вибрали не випадково - майже півсотні років, для більшості це уже історія - можна фантазувати досхочу...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 14:49
    0
    Владимир Копяк, 07.07.2020 14:37
    Я думаю, что сценаристы фильма должны раскрыть в полном объеме проблему договорняков и посадки на допинг целой команды, при помощи которого и были достигнуты такие результаты... Раскрыть роль руководителя республики, при помощи которого команда не испытывала кадровых проблем и вопрос финансирования никогда не стоял... Или слабо?
    Це фільм буде про Лобановського, а не про
    Пуйла Обнуленого-тренера всєя ПаРаші.
    Ти щось пропустив.
    Ссылка
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