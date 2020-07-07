Бывший игрок Шахтера возглавил Полесье

Житомирское «Полесье» новый сезон в чемпионате Украины в Первой лиге начнет с новым главным тренером.

По информации источника, новым наставником коллектива из Житомира стал Сергей Шищенко. Уже состоялось и представление нового тренера.

Во время презентации было объявлено, что у команды будет новый спонсор, а игрокам поднимут зарплаты. Имя спонсора неизвестно, но есть информация, что, Анатолия Бессмертного, который повысил «Полесье» в классе, новые спонсоры попросили сменить на нового специалиста.

Шищенко ранее работал тренером в донецком «Металлурге», каменской «Стали», «Ильичевце» и «Шахтере» (U-19). Также специалист был главным тренером в «Буковине» и «Николаеве», с которым он работал в сезоне-2018/2019 и в первой части сезона-2019/20.

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