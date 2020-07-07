Йожеф САБО: «Знаю Максимова. Он злой на футболе и хочет выиграть финал»

Эксперт Йожеф Сабо считает, что «Ворскла» в финале Кубка Украины способна удивить «Динамо».
«У Кубка свои законы, одну игру можно отыграть. Уверен, что «Ворскла» будет активно играть. Я очень хорошо знаю Максимова. Он у меня играл и в клубе, и в сборной. Я знаю его характер».
«Он злой на футболе и он захочет выиграть», - сказал Сабо.
Матч состоится 8-го июля.
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Источник — Футбол 1/2/3
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