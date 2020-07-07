Юрий МАКСИМОВ: «Открыли метро и рестораны, а почему финал без фанов?»

Наставник «Ворсклы» хотел бы, чтобы игра прошла с болельщиками

  • 07.07.2020 12:52
  • 751 просмотр
  • 7 комментариев
Юрий МАКСИМОВ: «Открыли метро и рестораны, а почему финал без фанов?»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов считает, что организаторам стоило открыть трибуны для болельщиков на матч финала Кубка Украины.

Игра «Динамо» - «Ворскла» 8-го июля пройдет в Харькове без фанов из-за карантина.

- «Динамо» хотело бы, чтобы финальный матч прошел в присутствии зрителей - пусть и ограниченного количества. Поддерживаете?

- На двести процентов! Ладно в чемпионате игры проходят без публики, но кубковый финал - это праздник не только для команд, но и для их болельщиков. Сами посудите: если пустили метро, троллейбусы, открыли рестораны - почему не пустить народ на трибуны?

Стадионы ведь не закрытые помещения, там свежий воздух! Организуйте дистанцию хоть в полтора метра, хоть в два, поставьте условие, чтобы люди пришли в масках - и пусть финал не будет похож тишиной на рядовой спарринг на сборах. Футбол у нас и без того не лучшие времена переживает - не следует добивать его окончательно.

- Но в Харькове-то как раз, говорят, обстановка не самая благоприятная…

- Ничуть не хуже, чем везде. Но если на стадион здравомыслящий человек отправляется, он и себе маску наденет, и ребенку. Сидя дома, народ с ума сходит, а это, мне кажется, еще хуже.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 13:30
    0
    DKTheBest2, 07.07.2020 13:20
    Тому, що проконтролювати дистанцію між людьми на вході/виході з стадіону нереально. І без різниці, що пустять меншу кількість на матч.
    А в скпермаркеті ти особисто контролюєш дистанцію? Чи може біля ларька з морозивом на пляжі? Чи той один бідолаха, що Із березня дома сидить?
    Ссылка
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 07.07.2020 13:26
    0
    Кто переживает как бы не заболеть, те и так сидят дома по возможности и такие не пойдут на стадион. А кому похер, те и так не соблюдают карантин и думаю такие б с радостью пришли на футбол. Поэтому хотелось бы чтобы зрителей пускали, но начнётся вонь мол "не соблюдаете меры безопасности, айайай!".
    Ссылка
    Kivals_grozny
      Kivals_grozny, 07.07.2020 13:23
    0
    DKTheBest2, 07.07.2020 13:20
    Тому, що проконтролювати дистанцію між людьми на вході/виході з стадіону нереально. І без різниці, що пустять меншу кількість на матч.
    при желании - все реально
    и если действительно этого хотеть, то все можно организовать
    а если не хотеть, то можно найти тысячу причин и отговорок - почему это не возможно сделать
    Ссылка
    Kivals_grozny
      Kivals_grozny, 07.07.2020 13:21
    0
    Футбол в квадрате, 07.07.2020 12:57
    Тут Максимов прав конечно! Но проблема в том, что в Харькове участились случаи заражения коронавирусом...
    закрыли метро, троллейбусы и рестораны?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 13:20
    0
    Тому, що проконтролювати дистанцію між людьми на вході/виході з стадіону нереально. І без різниці, що пустять меншу кількість на матч.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 07.07.2020 13:11
    +2
    Ситуація в Харкові точно не гірша, ніж у Львові, Києві, Чернівцях, Рівному, Ужгороді та Луцьку (якщо брати співвідношення кількості населення до кількості хворих).
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.07.2020 12:57
    +1
    Тут Максимов прав конечно! Но проблема в том, что в Харькове участились случаи заражения коронавирусом...
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 07.07.2020 13:11
    +2
    Ситуація в Харкові точно не гірша, ніж у Львові, Києві, Чернівцях, Рівному, Ужгороді та Луцьку (якщо брати співвідношення кількості населення до кількості хворих).
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.07.2020 12:57
    +1
    Тут Максимов прав конечно! Но проблема в том, что в Харькове участились случаи заражения коронавирусом...
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 13:30
    0
    DKTheBest2, 07.07.2020 13:20
    Тому, що проконтролювати дистанцію між людьми на вході/виході з стадіону нереально. І без різниці, що пустять меншу кількість на матч.
    А в скпермаркеті ти особисто контролюєш дистанцію? Чи може біля ларька з морозивом на пляжі? Чи той один бідолаха, що Із березня дома сидить?
    Ссылка
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 07.07.2020 13:26
    0
    Кто переживает как бы не заболеть, те и так сидят дома по возможности и такие не пойдут на стадион. А кому похер, те и так не соблюдают карантин и думаю такие б с радостью пришли на футбол. Поэтому хотелось бы чтобы зрителей пускали, но начнётся вонь мол "не соблюдаете меры безопасности, айайай!".
    Ссылка
    Kivals_grozny
      Kivals_grozny, 07.07.2020 13:23
    0
    DKTheBest2, 07.07.2020 13:20
    Тому, що проконтролювати дистанцію між людьми на вході/виході з стадіону нереально. І без різниці, що пустять меншу кількість на матч.
    при желании - все реально
    и если действительно этого хотеть, то все можно организовать
    а если не хотеть, то можно найти тысячу причин и отговорок - почему это не возможно сделать
    Ссылка
    Kivals_grozny
      Kivals_grozny, 07.07.2020 13:21
    0
    Футбол в квадрате, 07.07.2020 12:57
    Тут Максимов прав конечно! Но проблема в том, что в Харькове участились случаи заражения коронавирусом...
    закрыли метро, троллейбусы и рестораны?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 13:20
    0
    Тому, що проконтролювати дистанцію між людьми на вході/виході з стадіону нереально. І без різниці, що пустять меншу кількість на матч.
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