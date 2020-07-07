Юрий МАКСИМОВ: «Открыли метро и рестораны, а почему финал без фанов?»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов считает, что организаторам стоило открыть трибуны для болельщиков на матч финала Кубка Украины.

Игра «Динамо» - «Ворскла» 8-го июля пройдет в Харькове без фанов из-за карантина.

- «Динамо» хотело бы, чтобы финальный матч прошел в присутствии зрителей - пусть и ограниченного количества. Поддерживаете?

- На двести процентов! Ладно в чемпионате игры проходят без публики, но кубковый финал - это праздник не только для команд, но и для их болельщиков. Сами посудите: если пустили метро, троллейбусы, открыли рестораны - почему не пустить народ на трибуны?

Стадионы ведь не закрытые помещения, там свежий воздух! Организуйте дистанцию хоть в полтора метра, хоть в два, поставьте условие, чтобы люди пришли в масках - и пусть финал не будет похож тишиной на рядовой спарринг на сборах. Футбол у нас и без того не лучшие времена переживает - не следует добивать его окончательно.

- Но в Харькове-то как раз, говорят, обстановка не самая благоприятная…

- Ничуть не хуже, чем везде. Но если на стадион здравомыслящий человек отправляется, он и себе маску наденет, и ребенку. Сидя дома, народ с ума сходит, а это, мне кажется, еще хуже.