Николай ПАВЛОВ: «Динамо нужно брать Кубок, а Ворсклу ругать не будут»

Экс-тренер «Ворсклы» Николай Павлов, который в 2009 году выиграл с командой Кубок Украины, поделился мнением относительно предстоящего финала.
«Если остался шанс на Кубок Украины у «Динамо», то нужно его использовать. «Ворскла» же даже если не выиграет, то никто их ругать и критиковать не будет. Они и так вылезли из штанов, чтобы добиться результата».
«Могли вылететь из УПЛ, Максимов их поднял, а теперь есть шанс в Кубке. Одну игру сыграть можно всегда», - сказал Павлов.
Матч состоится 8-го июля.
Источник — Футбол 1/2/3
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