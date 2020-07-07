Николай ПАВЛОВ: «Динамо нужно брать Кубок, а Ворсклу ругать не будут»

Специалист считает, что в одном матче у полтавчан есть шансы

  • 07.07.2020 11:52
  • 1301 просмотр
  • 2 комментария
Николай ПАВЛОВ: «Динамо нужно брать Кубок, а Ворсклу ругать не будут»
© uaf.ua

Экс-тренер «Ворсклы» Николай Павлов, который в 2009 году выиграл с командой Кубок Украины, поделился мнением относительно предстоящего финала.

«Если остался шанс на Кубок Украины у «Динамо», то нужно его использовать. «Ворскла» же даже если не выиграет, то никто их ругать и критиковать не будет. Они и так вылезли из штанов, чтобы добиться результата».

«Могли вылететь из УПЛ, Максимов их поднял, а теперь есть шанс в Кубке. Одну игру сыграть можно всегда», - сказал Павлов.

Матч состоится 8-го июля.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 12:35
    +3
    Я не буду ругать Динамо если Кубок достанется Ворскле.
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 12:31
    -2
    Адекватний прогноз.
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 12:35
    +3
    Я не буду ругать Динамо если Кубок достанется Ворскле.
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