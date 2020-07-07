Николай ПАВЛОВ: «Динамо нужно брать Кубок, а Ворсклу ругать не будут»

Экс-тренер «Ворсклы» Николай Павлов, который в 2009 году выиграл с командой Кубок Украины, поделился мнением относительно предстоящего финала.

«Если остался шанс на Кубок Украины у «Динамо», то нужно его использовать. «Ворскла» же даже если не выиграет, то никто их ругать и критиковать не будет. Они и так вылезли из штанов, чтобы добиться результата».

«Могли вылететь из УПЛ, Максимов их поднял, а теперь есть шанс в Кубке. Одну игру сыграть можно всегда», - сказал Павлов.

Матч состоится 8-го июля.