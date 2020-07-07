Юрий МАКСИМОВ: «В Ворскле нет среднего возраста. Это наша боль»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против киевского «Динамо».

«Это финал Кубка, и мы попали туда. «Ворскла» добилась этого. Самое главное — чтобы не перегорели. У нас половина команды — это ребята до 20-ти лет, остальным за 30. Нет среднего возраста. Это наша большая боль», — считает Максимов.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30 по киевскому времени.