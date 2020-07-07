Дмитрий ШАСТАЛ: «Хотим подойти к плей-офф в оптимальной форме»

24-летний украинский форвард «Александрии» Дмитрий Шастал рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона.
«Главное задание — достичь нужного результата в оставшихся матчах и поединках плей-офф. Также мы планируем набрать максимальный тонус в оставшихся календарных встречах и в оптимальной форме подойти к матчам плей-офф», — отметил Шастал.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.