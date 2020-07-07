Дмитрий ШАСТАЛ: «Хотим подойти к плей-офф в оптимальной форме»

Нападающий «Александрии» назвал задачи команды на оставшуюся часть сезона

  • 07.07.2020 10:39
  • 182 просмотра
  • 2 комментария
Дмитрий ШАСТАЛ: «Хотим подойти к плей-офф в оптимальной форме»
© УПЛ. Дмитрий Шастал

24-летний украинский форвард «Александрии» Дмитрий Шастал рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона.

«Главное задание — достичь нужного результата в оставшихся матчах и поединках плей-офф. Также мы планируем набрать максимальный тонус в оставшихся календарных встречах и в оптимальной форме подойти к матчам плей-офф», — отметил Шастал.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 07.07.2020 11:05
    0
    8number, 07.07.2020 10:50
    Главное с Бухалом пока поменьше общайся
    ... і з Нюхалом теж
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 10:50
    0
    Главное с Бухалом пока поменьше общайся
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.07.2020 11:05
    0
    8number, 07.07.2020 10:50
    Главное с Бухалом пока поменьше общайся
    ... і з Нюхалом теж
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 10:50
    0
    Главное с Бухалом пока поменьше общайся
    Ссылка
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