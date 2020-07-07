Алексей АНДРОНОВ: «Михайличенко должен выйти к Монзуль с букетом»

Специалист высоко отозвался об украинском арбитре, которая будет работать на финале Кубка Украины

  • 07.07.2020 10:30
  • 2922 просмотра
  • 20 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Михайличенко должен выйти к Монзуль с букетом»
© Sport.ua. Алексей Андронов

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о главном арбитре финального матча Кубка Украины между киевским «Динамо» и «Ворсклой» — Екатерине Монзуль.

«Я очень рад за Катю, поскольку давно слежу за ее карьерой. В принципе, я давно хочу, чтобы и в чемпионате России работали девушки. Считаю, что обсуждать арбитра с точки зрения гендерного признака неправильно. И, мне кажется, что огромное количество претензий к Монзуль связано именно с этим. Люди изначально смотрят на нее скептически и думают: «Что эта девка может понимать в футболе?».

А она — очень хороший судья. Я это знаю, потому что видел очень много ее матчей. Она, безусловно, допускает ошибки, как и любой другой арбитр. Нет такого, кто не ошибается. Здесь нужно тренерам «Динамо», у которых были к ней претензии, понять, что в среду будет праздник, не в последнюю очередь и для Монзуль. И постараться нивелировать этот момент вообще. Мне кажется, что Михайличенко должен выйти с букетом и снять таким образом напряжение, в том числе и с игроков. Кубок не выигрывает судья.

А Катя — большой молодец. Потому что пробиваться в футбольные судьи девушке очень тяжело. Это закрытый мужской мир. Проще стать дальнобойщиком или пилотом самолета. Добиться такого — тяжелый труд. В среду она должна получить награду за всю свою карьеру», — считает Андронов.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30 по киевскому времени.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(12 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 11:49
    0
    Trasher311987, 07.07.2020 10:34
    С телевизором samsung oled.
    это че капитал шоу поле чудес?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2020 11:44
    0
    Алексей АНДРОНОВ: «Михайличенко должен выйти к Монзуль с букетом».
    А если выиграют, то жениться!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.07.2020 11:41
    +1
    Владимир Копяк, 07.07.2020 11:14
    Один вопрос к руководству сайта и одно предложение для Михайличенка. С какого бодуна этот Андронов лезет в наш в футбол, явно не знаю раскладов по этой перепуганной бабе со свистком в руках( хорошо что без гранаты). А Михайличенку надо вместе с букетом передать ей чек на персональные 100 тысяч вечно зеленых. Только при таком подарке эта горе-арбитр может перестать бегать к телевизору и принимать абсурдные решения. Мы то понимаем, что Динамо порвет Ворсклу как Тузик грелку, но эта баба может все поставить с ног на голову....
    Тобто ти хочеш сказати що Катерина буде топити за Ворсклу? Дуже сміливе твердження!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.07.2020 11:39
    0
    8number, 07.07.2020 11:23
    Я понимаю что у болельщиков память как у хлебушка. Но я напомню, что оба предыдущих полуфинала она отсудила без замечаний ни одной из четырёх команд.
    Тобто ти хочеш всім сказати що Монзуль в Кубку то одне а в чемпі то зовсім інше? Як на мене то головне для мене хто буде сидіти на ВАРі,аби знову Монзуль не передивлялась ВАР по 5 хвилин і не вишукувала де можна поставити пенальті,як в останній грі Зорі проти Олександрії.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 11:35
    -1
    справились своими силами
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 07.07.2020 11:35
    +1
    Владимир Копяк, 07.07.2020 11:14
    Один вопрос к руководству сайта и одно предложение для Михайличенка. С какого бодуна этот Андронов лезет в наш в футбол, явно не знаю раскладов по этой перепуганной бабе со свистком в руках( хорошо что без гранаты). А Михайличенку надо вместе с букетом передать ей чек на персональные 100 тысяч вечно зеленых. Только при таком подарке эта горе-арбитр может перестать бегать к телевизору и принимать абсурдные решения. Мы то понимаем, что Динамо порвет Ворсклу как Тузик грелку, но эта баба может все поставить с ног на голову....
    слишком много Вы "понимаете"! ДК естественно ФАВОРИТ, НО
    1-е последний очный матч Динамо выиграло с трудом, благодаря голу в добаваленное время.
    2-е Ворскла не раз играла с ДК в ничью и выигрывало.
    3-е Сейчас не 75-й и даже не 86, ДК не так сильно, как минимум
    так что, Ваши выводы преждевременны, как минимум
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 11:34
    +1
    я бы сильно не удивился, если колос топили, но..
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 11:34
    +1
    8number, 07.07.2020 11:23
    Я понимаю что у болельщиков память как у хлебушка. Но я напомню, что оба предыдущих полуфинала она отсудила без замечаний ни одной из четырёх команд.
    ещё бы она против минтая помогала
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 11:26
    -1
    REALIST, 07.07.2020 11:07
    "А Катя — великий молодець. ...У середу вона повинна отримати нагороду за всю свою кар'єру" - Сурок що, вже транш перевів?
    Ринат Леонидович перевёл. , ещё тогда когда Катька выкинула Полтаву из кубка
    С тех пор верой и правдой Катюха служил
    Ссылка
    Sergio Петренко
      Sergio Петренко, 07.07.2020 11:24
    -2
    С букетом и норковой шубой
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 11:23
    +3
    Я понимаю что у болельщиков память как у хлебушка. Но я напомню, что оба предыдущих полуфинала она отсудила без замечаний ни одной из четырёх команд.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 11:17
    -5
    Андронов отлизал по полной программе
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 11:17
    +2
    zakharka, 07.07.2020 10:48
    Катя - ссыкуха , брать на себя ответственность - не ее манера , она прислушивается к тем , кто сидит у экранов ВАР
    Ага. Зато отважные евнухи Бойко-Романов-Арановский никого не слушают
    Ссылка
    APL
      APL, 07.07.2020 11:16
    +2
    REALIST, 07.07.2020 11:07
    "А Катя — великий молодець. ...У середу вона повинна отримати нагороду за всю свою кар'єру" - Сурок що, вже транш перевів?
    Блін та досить вже, вже неосталось ні одного судді якого б не купляв Суркіс, якщо б все було так як ви пишете, то б чемпіоном ще по закінченні першого етапу без поділу на шістки було б ДК а не ШД, ви реально мозги включіть
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 11:14
    -2
    Один вопрос к руководству сайта и одно предложение для Михайличенка. С какого бодуна этот Андронов лезет в наш в футбол, явно не знаю раскладов по этой перепуганной бабе со свистком в руках( хорошо что без гранаты). А Михайличенку надо вместе с букетом передать ей чек на персональные 100 тысяч вечно зеленых. Только при таком подарке эта горе-арбитр может перестать бегать к телевизору и принимать абсурдные решения. Мы то понимаем, что Динамо порвет Ворсклу как Тузик грелку, но эта баба может все поставить с ног на голову....
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.07.2020 11:07
    -5
    "А Катя — великий молодець. ...У середу вона повинна отримати нагороду за всю свою кар'єру" - Сурок що, вже транш перевів?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 11:00
    -2
    zakharka, 07.07.2020 10:48
    Катя - ссыкуха , брать на себя ответственность - не ее манера , она прислушивается к тем , кто сидит у экранов ВАР
    бабы вообще не любят нести ответственность за что-либо
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 07.07.2020 10:48
    +1
    Катя - ссыкуха , брать на себя ответственность - не ее манера , она прислушивается к тем , кто сидит у экранов ВАР
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 07.07.2020 10:39
    -3
    Суркис компенсирует ему расходы если выиграют кубок)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2020 10:34
    0
    С телевизором samsung oled.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 11:23
    +3
    Я понимаю что у болельщиков память как у хлебушка. Но я напомню, что оба предыдущих полуфинала она отсудила без замечаний ни одной из четырёх команд.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 11:17
    +2
    zakharka, 07.07.2020 10:48
    Катя - ссыкуха , брать на себя ответственность - не ее манера , она прислушивается к тем , кто сидит у экранов ВАР
    Ага. Зато отважные евнухи Бойко-Романов-Арановский никого не слушают
    Ссылка
    APL
      APL, 07.07.2020 11:16
    +2
    REALIST, 07.07.2020 11:07
    "А Катя — великий молодець. ...У середу вона повинна отримати нагороду за всю свою кар'єру" - Сурок що, вже транш перевів?
    Блін та досить вже, вже неосталось ні одного судді якого б не купляв Суркіс, якщо б все було так як ви пишете, то б чемпіоном ще по закінченні першого етапу без поділу на шістки було б ДК а не ШД, ви реально мозги включіть
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.07.2020 11:41
    +1
    Владимир Копяк, 07.07.2020 11:14
    Один вопрос к руководству сайта и одно предложение для Михайличенка. С какого бодуна этот Андронов лезет в наш в футбол, явно не знаю раскладов по этой перепуганной бабе со свистком в руках( хорошо что без гранаты). А Михайличенку надо вместе с букетом передать ей чек на персональные 100 тысяч вечно зеленых. Только при таком подарке эта горе-арбитр может перестать бегать к телевизору и принимать абсурдные решения. Мы то понимаем, что Динамо порвет Ворсклу как Тузик грелку, но эта баба может все поставить с ног на голову....
    Тобто ти хочеш сказати що Катерина буде топити за Ворсклу? Дуже сміливе твердження!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 07.07.2020 11:35
    +1
    Владимир Копяк, 07.07.2020 11:14
    Один вопрос к руководству сайта и одно предложение для Михайличенка. С какого бодуна этот Андронов лезет в наш в футбол, явно не знаю раскладов по этой перепуганной бабе со свистком в руках( хорошо что без гранаты). А Михайличенку надо вместе с букетом передать ей чек на персональные 100 тысяч вечно зеленых. Только при таком подарке эта горе-арбитр может перестать бегать к телевизору и принимать абсурдные решения. Мы то понимаем, что Динамо порвет Ворсклу как Тузик грелку, но эта баба может все поставить с ног на голову....
    слишком много Вы "понимаете"! ДК естественно ФАВОРИТ, НО
    1-е последний очный матч Динамо выиграло с трудом, благодаря голу в добаваленное время.
    2-е Ворскла не раз играла с ДК в ничью и выигрывало.
    3-е Сейчас не 75-й и даже не 86, ДК не так сильно, как минимум
    так что, Ваши выводы преждевременны, как минимум
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 11:34
    +1
    я бы сильно не удивился, если колос топили, но..
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 11:34
    +1
    8number, 07.07.2020 11:23
    Я понимаю что у болельщиков память как у хлебушка. Но я напомню, что оба предыдущих полуфинала она отсудила без замечаний ни одной из четырёх команд.
    ещё бы она против минтая помогала
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 07.07.2020 10:48
    +1
    Катя - ссыкуха , брать на себя ответственность - не ее манера , она прислушивается к тем , кто сидит у экранов ВАР
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 11:49
    0
    Trasher311987, 07.07.2020 10:34
    С телевизором samsung oled.
    это че капитал шоу поле чудес?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2020 11:44
    0
    Алексей АНДРОНОВ: «Михайличенко должен выйти к Монзуль с букетом».
    А если выиграют, то жениться!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.07.2020 11:39
    0
    8number, 07.07.2020 11:23
    Я понимаю что у болельщиков память как у хлебушка. Но я напомню, что оба предыдущих полуфинала она отсудила без замечаний ни одной из четырёх команд.
    Тобто ти хочеш всім сказати що Монзуль в Кубку то одне а в чемпі то зовсім інше? Як на мене то головне для мене хто буде сидіти на ВАРі,аби знову Монзуль не передивлялась ВАР по 5 хвилин і не вишукувала де можна поставити пенальті,як в останній грі Зорі проти Олександрії.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2020 10:34
    0
    С телевизором samsung oled.
    Ссылка
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