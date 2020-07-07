Алексей АНДРОНОВ: «Михайличенко должен выйти к Монзуль с букетом».

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о главном арбитре финального матча Кубка Украины между киевским «Динамо» и «Ворсклой» — Екатерине Монзуль.

«Я очень рад за Катю, поскольку давно слежу за ее карьерой. В принципе, я давно хочу, чтобы и в чемпионате России работали девушки. Считаю, что обсуждать арбитра с точки зрения гендерного признака неправильно. И, мне кажется, что огромное количество претензий к Монзуль связано именно с этим. Люди изначально смотрят на нее скептически и думают: «Что эта девка может понимать в футболе?».

А она — очень хороший судья. Я это знаю, потому что видел очень много ее матчей. Она, безусловно, допускает ошибки, как и любой другой арбитр. Нет такого, кто не ошибается. Здесь нужно тренерам «Динамо», у которых были к ней претензии, понять, что в среду будет праздник, не в последнюю очередь и для Монзуль. И постараться нивелировать этот момент вообще. Мне кажется, что Михайличенко должен выйти с букетом и снять таким образом напряжение, в том числе и с игроков. Кубок не выигрывает судья.

А Катя — большой молодец. Потому что пробиваться в футбольные судьи девушке очень тяжело. Это закрытый мужской мир. Проще стать дальнобойщиком или пилотом самолета. Добиться такого — тяжелый труд. В среду она должна получить награду за всю свою карьеру», — считает Андронов.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30 по киевскому времени.