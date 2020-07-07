Зинедин ЗИДАН: «Устал слушать, что Реал побеждает из-за судей»

«Реал» после рестарта сезона чемпионата Испании не теряет очки, а представители «Барселоны» обвиняют судей, которые якобы активно помогают мадридцам и часто назначают им в помощь пенальти.
Наставник Зинедин Зидан этим недоволен.
«Я уже устал слушать, что мы побеждаем из-за судей. Это никогда не прекратится, но игроки заслуживают уважения. Впрочем, это не собьет футболистов с пути», - сказал Зидан.
«Реал» в двух из трех последних матчах победил благодаря голам с пенальти.
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Источник — Marca
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