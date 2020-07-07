Зинедин ЗИДАН: «Устал слушать, что Реал побеждает из-за судей»

Команда получает много пенальти

  • 07.07.2020 10:28
  • 608 просмотров
  • 3 комментария
Зинедин ЗИДАН: «Устал слушать, что Реал побеждает из-за судей»
© marca.com

«Реал» после рестарта сезона чемпионата Испании не теряет очки, а представители «Барселоны» обвиняют судей, которые якобы активно помогают мадридцам и часто назначают им в помощь пенальти.

Наставник Зинедин Зидан этим недоволен.

«Я уже устал слушать, что мы побеждаем из-за судей. Это никогда не прекратится, но игроки заслуживают уважения. Впрочем, это не собьет футболистов с пути», - сказал Зидан.

«Реал» в двух из трех последних матчах победил благодаря голам с пенальти.

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Источник — Marca

(3 голоса)

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Комментарии
    Sergio Петренко
      Sergio Петренко, 07.07.2020 11:27
    0
    Зинедин ЗИДАН: «Устал слушать, что Реал сравнивают с Динамо»
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 07.07.2020 10:39
    0
    Судьи не только помогают Реалу, но и судят против Барселоны. 2 последние игры Реала, 2 гола в конце матча с пенальти, причем с Атлетиком судья не поставил в ворота Реала 100% пенальти.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.07.2020 10:30
    -3
    втомився? - грайте переконливо, не буде питань... щось подібне сьогодні видав гравець Олександрії про справедливий пенальті
    Ссылка
    Sergio Петренко
      Sergio Петренко, 07.07.2020 11:27
    0
    Зинедин ЗИДАН: «Устал слушать, что Реал сравнивают с Динамо»
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 07.07.2020 10:39
    0
    Судьи не только помогают Реалу, но и судят против Барселоны. 2 последние игры Реала, 2 гола в конце матча с пенальти, причем с Атлетиком судья не поставил в ворота Реала 100% пенальти.
    Ссылка
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