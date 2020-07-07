Александр РЫБКА: «Сижу дома и развлекаюсь как могу»

Украинский голкипер «Сабаила» рассказал о досрочном завершении чемпионата Азербайджана

  • 07.07.2020 09:33
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Александр РЫБКА: «Сижу дома и развлекаюсь как могу»
© ФК Сабаил. Александр Рыбка

33-летний украинский вратарь азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Азербайджана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

— Вы не были удивлены, что чемпионат Азербайджана завершился досрочно из-за эпидемии коронавируса?
— В принципе, нет. Потому что ситуация так развивалась, что все шло к этому решению. Конечно, мы хотели доиграть чемпионат, но ситуация сложилась так, что ее надо принять, как данность.

— Какая сейчас ситуация с коронавирусом в стране и в вашем городе?
— Ситуация не улучшается. Город опять на карантине. На улицу можно выйти ненадолго — на два часа максимум. Такие правила уже вводились и ранее, и вот теперь снова. Заболеваемость не уменьшается, поэтому и о послаблении карантина речь тоже не идет.

— Какие указания поступили вам, футболистам? Тренироваться дома самостоятельно?
— Тренировок нет, не разрешают тренироваться. Отпуском, конечно, это тоже назвать нельзя. В общем, сижу дома и развлекаюсь как могу.

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Источник — zbirna.com

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