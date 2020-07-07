Динамо Брест подтвердило коронавирус в команде. Но отрицает массовость

Клуб «Динамо» Брест официально подтвердил случаи заражения коронавирусом в команде, однако отрицает информацию СМИ о том, что заболели 15 игроков.

«Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное».

«Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов», - сообщила пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что заразились украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.