ВИДЕО. Черноморец прошел тестирование на коронавирус

Как предписано «Временными рекомендациями об организации противоэпидемиологических мероприятий во время проведения футбольных матчей», которые утверждены главным санитарным врачом Украины, все команды обязаны каждые две недели проходить ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Черноморец» на своей базе в Совиньоне сдал тесты во второй раз после ослабления карантина. Забор проб провела лаборатория медицинского центра «Столица» (Киев), исследования осуществит «МедЛаб». Тестирование прошли все футболисты «Черноморца», тренерский состав и персонал.