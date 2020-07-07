Александр РЫБКА: «Главное, чтобы Исенко не взлетел после такого внимания»

Опытный украинский вратарь похвалил 16-летнего голкипера «Ворсклы»

  • 07.07.2020 08:40
  • 659 просмотров
  • 0 комментариев
Александр РЫБКА: «Главное, чтобы Исенко не взлетел после такого внимания»
© ФК Сабаил. Александр Рыбка

33-летний вратарь азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка поделился мнением о 16-летнем голкипере «Ворсклы» Павле Исенко.

— Следите за чемпионатом Украины?
— Да, смотрю обзоры игр. Слежу не только за чемпионатом Украины.

— Видели 16-летнего Исенко из «Ворсклы» в серии пенальти с «Мариуполем»?
— Да, видел. Молодец, что в 16-летнем возрасте вышел и помог команде. Это был для него психологический фактор. Но главное, чтобы он не взлетел после такого внимания со стороны прессы и журналистов. Он молодец.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности