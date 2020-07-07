Александр РЫБКА: «Главное, чтобы Исенко не взлетел после такого внимания»

33-летний вратарь азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка поделился мнением о 16-летнем голкипере «Ворсклы» Павле Исенко.
— Следите за чемпионатом Украины?
— Да, смотрю обзоры игр. Слежу не только за чемпионатом Украины.
— Видели 16-летнего Исенко из «Ворсклы» в серии пенальти с «Мариуполем»?
— Да, видел. Молодец, что в 16-летнем возрасте вышел и помог команде. Это был для него психологический фактор. Но главное, чтобы он не взлетел после такого внимания со стороны прессы и журналистов. Он молодец.
Источник — zbirna.com
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