ФОТО. Андрей ЛУНИН: «Готовимся к среде»

21-летний голкипер «Овьедо» Андрей Лунин готовится к поединку 39-го тура Сегунды против «Лас-Пальмаса».
«Готовимся к среде», — написал Лунин в Instagram, поделившись фото с тренировки.
Матч «Овьедо» — «Лас-Пальмас» состоится в среду, 8-го июля, в 20:30 по киевскому времени.
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Источник — Instagram
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