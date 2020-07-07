ВИДЕО. Мораес показал, как учит сына играть в футбол

33-летний нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес показал, как учит своего пятилетнего сына Иссака Луку Мародина играть в футбол вместе с дедом.
«Клянусь, я не хотел, но мне пришлось опубликовать это видео. Пожалуйста, смотрите до конца со включенной громкостью», — прокомментировал Мораес ролик в Instagram.
В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 31 матчей во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.