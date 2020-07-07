ВИДЕО. Мораес показал, как учит сына играть в футбол

Форвард «Шахтера» признался, что не хотел публиковать это видео

  • 07.07.2020 07:23
  • 731 просмотр
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ВИДЕО. Мораес показал, как учит сына играть в футбол
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

33-летний нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес показал, как учит своего пятилетнего сына Иссака Луку Мародина играть в футбол вместе с дедом.

«Клянусь, я не хотел, но мне пришлось опубликовать это видео. Пожалуйста, смотрите до конца со включенной громкостью», — прокомментировал Мораес ролик в Instagram.

В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 31 матчей во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.

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Источник — Instagram

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