В среду, 8-го июля, состоится поединок 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Эспаньол».
Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Барселона» – «Эспаньол» можно посмотреть на канале «Футбол 3».
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Максим Гаптар, Sport.ua
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