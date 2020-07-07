В среду, 8-го июля, состоится поединок 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Эспаньол».



Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок «Барселона» – «Эспаньол» можно посмотреть на канале «Футбол 3».