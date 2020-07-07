Алексис Санчес может вернуться в Арсенал

Чилийский нападающий «Интера» Алексис Санчес, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», вскоре может вернуться в «Арсенал».
Напомним, что миланский клуб не будет выкупать 31-летнего форварда. Также на Санчеса не рассчитывают в МЮ.
Одним из претендентов на Санчеса стал «Арсенал», за который форвард выступал с 2014 по 2018 год, являясь одним из лидеров команды.
Ранее Роналдо пригласил Алексиса Санчеса в «Вальядолид».
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Источник — Todomercadoweb
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