Алексис Санчес может вернуться в Арсенал

Чилийский нападающий «Интера» Алексис Санчес, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», вскоре может вернуться в «Арсенал».

Напомним, что миланский клуб не будет выкупать 31-летнего форварда. Также на Санчеса не рассчитывают в МЮ.

Одним из претендентов на Санчеса стал «Арсенал», за который форвард выступал с 2014 по 2018 год, являясь одним из лидеров команды.

Ранее Роналдо пригласил Алексиса Санчеса в «Вальядолид».