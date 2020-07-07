Рангник станет тренером и директором Милана

Немецкий специалист Ральф Рангник займет в «Милане» сразу две должности.
Как сообщает итальянская пресса, Рангник станет главным тренером и техническим директором «Милана».
Отмечается, что текущий технический директор клуба Паоло Мальдини займет другой пост.
В данный момент «Милан» возглавляет Стефано Пиоли, который в октябре сменил Марко Джампаоло.
62-летний Рангник за свою карьеру тренировал «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».
Ранее сообщалось, что Рангник очертил трансферные цели для «Милана».
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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