Рангник станет тренером и директором Милана

Вскоре немецкий тренер возглавит «россонери»

  • 07.07.2020 01:55
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Рангник станет тренером и директором Милана
© Бундеслига. Ральф Рангник

Немецкий специалист Ральф Рангник займет в «Милане» сразу две должности.

Как сообщает итальянская пресса, Рангник станет главным тренером и техническим директором «Милана».

Отмечается, что текущий технический директор клуба Паоло Мальдини займет другой пост.

В данный момент «Милан» возглавляет Стефано Пиоли, который в октябре сменил Марко Джампаоло.

62-летний Рангник за свою карьеру тренировал «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что Рангник очертил трансферные цели для «Милана».

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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