Клаудио Писарро завершил карьеру

Один из лучших бомбардиров в истории Бундеслиги решил покончить с футболом в 41 год

  • 07.07.2020 01:33
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Клаудио Писарро завершил карьеру
© Вердер. Клаудио Писарро

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро принял решение завершить карьеру.

Перуанский форвард провел свой последний сезон в Бундеслиге.

Писарро является лучшим снайпером в истории «Вердера»(153 гола). Также он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги (197 голов).

В этом сезоне он сыграл 18 матчей в чемпионате Германии и голов не забивал.

За свою карьеру Писарро защищал цвета «Депортиво Пескеро», «Альянсы Лимы», «Вердера», «Баварии», «Челси» и «Кельна».

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Источник — Официальный сайт Бундеслиги

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