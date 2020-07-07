Клаудио Писарро завершил карьеру

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро принял решение завершить карьеру.
Перуанский форвард провел свой последний сезон в Бундеслиге.
Писарро является лучшим снайпером в истории «Вердера»(153 гола). Также он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги (197 голов).
В этом сезоне он сыграл 18 матчей в чемпионате Германии и голов не забивал.
За свою карьеру Писарро защищал цвета «Депортиво Пескеро», «Альянсы Лимы», «Вердера», «Баварии», «Челси» и «Кельна».
Источник — Официальный сайт Бундеслиги
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