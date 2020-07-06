Стала известна предварительная дата открытия трансферного окна в Украине

Скорее всего, это будет 3 августа

  • 06.07.2020 22:34
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Стала известна предварительная дата открытия трансферного окна в Украине
© УАФ

Украинская ассоциация футбола определилась с предварительной датой открытия летнего трансферного окна.

По информации источника, это 3 августа. При этом, окончательные даты и сроки пока не определены, но решение будет принято в ближайшее время.

Новые сроки летнего трансферного окна в Украине определит комитет УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов. Решение будет принято на основании консультаций с руководством УПЛ и ПФЛ.

Напомним, обычно трансферное окно в Украине открывалось 1 июля. При этом на официальном сайте ФИФА даты летнего трансферного окна в Украине изменены: с 27 июля по 30 сентября.

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Источник — Sportarena

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