Стала известна предварительная дата открытия трансферного окна в Украине

Украинская ассоциация футбола определилась с предварительной датой открытия летнего трансферного окна.
По информации источника, это 3 августа. При этом, окончательные даты и сроки пока не определены, но решение будет принято в ближайшее время.
Новые сроки летнего трансферного окна в Украине определит комитет УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов. Решение будет принято на основании консультаций с руководством УПЛ и ПФЛ.
Напомним, обычно трансферное окно в Украине открывалось 1 июля. При этом на официальном сайте ФИФА даты летнего трансферного окна в Украине изменены: с 27 июля по 30 сентября.
Источник — Sportarena
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