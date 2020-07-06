Сергей КРИВЦОВ: «Появляются мысли о победе на Евро-2020»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о причинах прогресса команды Андрея Шевченко:
«Здесь комплекс причин. Одно вытекает из другого. Появились сильные ребята, Шевченко их скоординировал и направил. Очень приятно быть частью этой команды. Наша сборная больше не играет в оборонительный футбол, а действует с позиции силы даже против самых сильных сборных. И как показал отбор к Евро-2020, у нас здорово получается — только надо верить в себя и не бояться.
Стать победителями Евро-2020? Такие мысли, конечно же, появляются! Я вспоминаю победный юношеский Евро, когда мы в заключительном матче группового этапа вырвали победу в конце игры над Швейцарией. Мы тогда висели на волоске, и эта победа придала сильный импульс, добавила уверенности. Оставалось два шага к золоту, и мы на этой волне уверенности стали чемпионами Европы. В данном случае каждая такая по беда над сильным соперником придает больше веры. Чем черт не шутит».
Источник — Журнал «Футбол»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.