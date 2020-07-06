Сергей КРИВЦОВ: «Появляются мысли о победе на Евро-2020»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о причинах прогресса команды Андрея Шевченко:

«Здесь комплекс причин. Одно вытекает из другого. По­явились сильные ребята, Шевченко их скоординировал и направил. Очень приятно быть частью этой команды. Наша сборная больше не игра­ет в оборонительный футбол, а действует с позиции силы даже против самых сильных сборных. И как показал отбор к Евро-2020, у нас здорово по­лучается — только надо верить в себя и не бояться.

Стать победителями Евро-2020? Такие мысли, конечно же, появляются! Я вспоминаю победный юно­шеский Евро, когда мы в за­ключительном матче груп­пового этапа вырвали победу в конце игры над Швейцари­ей. Мы тогда висели на волоске, и эта победа придала силь­ный импульс, добавила уве­ренности. Оставалось два шага к золоту, и мы на этой волне уверенности стали чемпионами Европы. В дан­ном случае каждая такая по­ беда над сильным соперни­ком придает больше веры. Чем черт не шутит».