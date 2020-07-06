Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Ищу амбициозный клуб, не важно где»

Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимильяно Аллегри заявил, что готов вернуться к тренерской работе:
«Я отдохнул, перезарядил батарейки и остался с семьей в Ливорно. Я ищу амбициозный клуб, не важно где. Хочется конкуренции и побед. Чемпионат Испании? Никто не откажется».
Аллегри покинул пост главного тренера «Ювентуса» год назад и с тех пор остается без работы.
Ранее сообщалось о том, что интерес к Аллегри проявляют «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
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Источник — Marca
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От бы пушка была..
Там правда зарплата нищенская: 20к гривен в месяц. Но ведь не это главное в футбольной жизни.
От бы пушка была..
Там правда зарплата нищенская: 20к гривен в месяц. Но ведь не это главное в футбольной жизни.
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