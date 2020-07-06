Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Ищу амбициозный клуб, не важно где»

Экс-тренер «Ювентуса» готов вернуться к работе

  • 06.07.2020 17:35
  • 96 просмотров
  • 4 комментария
Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Ищу амбициозный клуб, не важно где»
© twitter.com/juventusfcen

Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимильяно Аллегри заявил, что готов вернуться к тренерской работе:

«Я отдохнул, перезарядил батарейки и остался с семьей в Ливорно. Я ищу амбициозный клуб, не важно где. Хочется конкуренции и побед. Чемпионат Испании? Никто не откажется».

Аллегри покинул пост главного тренера «Ювентуса» год назад и с тех пор остается без работы.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Аллегри проявляют «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    8number
    online
      8number, 06.07.2020 17:45
    0
    Как на счёт Киева? Там амбиций до самой Италии.
    От бы пушка была..
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 06.07.2020 17:45
    0
    В Динамо его
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 17:45
    0
    Динамо! С 98 года очень амбициозен, но никак ничего не получается
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 06.07.2020 17:45
    0
    Давай в шубную помойку.
    Там правда зарплата нищенская: 20к гривен в месяц. Но ведь не это главное в футбольной жизни.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 06.07.2020 17:45
    0
    Как на счёт Киева? Там амбиций до самой Италии.
    От бы пушка была..
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 06.07.2020 17:45
    0
    В Динамо его
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 17:45
    0
    Динамо! С 98 года очень амбициозен, но никак ничего не получается
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 06.07.2020 17:45
    0
    Давай в шубную помойку.
    Там правда зарплата нищенская: 20к гривен в месяц. Но ведь не это главное в футбольной жизни.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности