ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с Матичем

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником Неманьей Матичем. Новое соглашение с 31-летним сербом рассчитано до лета 2023 года:
✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC— Manchester United (@ManUtd) July 6, 2020
Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из «Челси». В нынешнем сезоне хавбек провел за МЮ 27 матчей во всех турнирах и отличился в них 1 голом и 3 ассистами.
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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