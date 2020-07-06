ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с Матичем

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником Неманьей Матичем. Новое соглашение с 31-летним сербом рассчитано до лета 2023 года:

Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из «Челси». В нынешнем сезоне хавбек провел за МЮ 27 матчей во всех турнирах и отличился в них 1 голом и 3 ассистами.