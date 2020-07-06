Руслан КОСТЫШИН: «Не помню матчей, где бы Колос играл так плохо»

В матче чемпионата Украины «Колос» на выезде уступил «Десне» со счетом 1:5, что разочаровало наставника Руслана Костышина.

«Мы давно так не играли, не помню матчей, где бы мы так плохо играли. Это первая игра, где мы не похожи на себя были. Проигрывали раньше, но давали бой, сопротивлялись. «Десна» играла в свой футбол, быстрый».

«Мы не могли так быстро действовать. Мы начали раскрываться и дали пространство. Очень не понравилось, как действовала команда на старте, особенно линия обороны», - сказал Костышин.