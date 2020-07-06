Динамо готовится к финалу Кубка Украины

В среду в Харькове состоится матч за один из главных отечественных футбольных трофеев — финал Кубка Украины сезона 2019/2020.

В этом поединке за трофей будут бороться киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Игра состоится на ОСК «Металлист».

Динамовцы имеют всего несколько дней на подготовку к игре за Кубок после «классико» с «Шахтером», которое состоялось в субботу на «Олимпийском».

В понедельник команда проведет вечернюю тренировку, после которой останется на базе до следующего утра. В Харьков подопечные Алексея Михайличенко отправятся во вторник ровно в полдень, самолетом из аэропорта «Киев».

Игра начнется в среду в 21:30.