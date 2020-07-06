Андрей ПЯТОВ: «Сборную Украины уже все уважают, изучают нас»

Вратарь рассчитывает удачно выступить на Евро-2020

  • 06.07.2020 12:31
  • 481 просмотр
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Сборную Украины уже все уважают, изучают нас»
© uaf.ua

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов считает, что осенью матчи Лиги наций против сильных оппонентов помогут команде подготовиться к Евро-2020.

«Подготовка к Евро - лучше не придумать. Играем с Испанией, Германией и Швейцарией. Как еще лучше подготовиться и проверить команду? Уровень игроков сборной Украины вырос, учитывая отборочный турнир. Цена выросла на наших футболистов».

«Все уже нас уважают, изучают. Все в наших руках, мы чувствуем в себе силы и проверим их на хороших соперников», - сказал Пятов.

Украина должна начать Лигу наций 3-го сентября матчем против Швейцарии.

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Источник — Великий футбол

(1 голос)

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Комментарии
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 12:58
    0
    Полностью согласен.У Шевы получилось из сырой и непонятной сборной сделать крепкую,симпатичную,молодую и перспективную команду.Я очень доволен игрой и результатами сборной.Очень жду Лигу Наций,и конечно же Евро
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 12:58
    0
    Полностью согласен.У Шевы получилось из сырой и непонятной сборной сделать крепкую,симпатичную,молодую и перспективную команду.Я очень доволен игрой и результатами сборной.Очень жду Лигу Наций,и конечно же Евро
    Ссылка
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