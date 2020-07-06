Андрей ПЯТОВ: «Сборную Украины уже все уважают, изучают нас»

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов считает, что осенью матчи Лиги наций против сильных оппонентов помогут команде подготовиться к Евро-2020.

«Подготовка к Евро - лучше не придумать. Играем с Испанией, Германией и Швейцарией. Как еще лучше подготовиться и проверить команду? Уровень игроков сборной Украины вырос, учитывая отборочный турнир. Цена выросла на наших футболистов».

«Все уже нас уважают, изучают. Все в наших руках, мы чувствуем в себе силы и проверим их на хороших соперников», - сказал Пятов.

Украина должна начать Лигу наций 3-го сентября матчем против Швейцарии.