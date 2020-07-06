ВИТАО: «Это только начало. Надеюсь, первый из многих матчей за Шахтер»

В матче «Динамо» - «Шахтер» в составе гостей за первую команду дебютировал 20-летний защитник Витао. Игрок рассчитывает закрепиться в основе.

«Моя мечта сбылась. Очень рад дебюту! Ребята поддержали меня и помогли. Все футболисты поздравили, даже те, кто не участвовал в игре. Это только начало, надеюсь, лишь первый из множества матчей за «Шахтер».

«Я счастлив», - сказал Витао.

Тренер Луиш Каштру после матча позитивно отметил дебют бразильца.