ВИТАО: «Это только начало. Надеюсь, первый из многих матчей за Шахтер»

В матче «Динамо» - «Шахтер» в составе гостей за первую команду дебютировал 20-летний защитник Витао. Игрок рассчитывает закрепиться в основе.
«Моя мечта сбылась. Очень рад дебюту! Ребята поддержали меня и помогли. Все футболисты поздравили, даже те, кто не участвовал в игре. Это только начало, надеюсь, лишь первый из множества матчей за «Шахтер».
«Я счастлив», - сказал Витао.
Тренер Луиш Каштру после матча позитивно отметил дебют бразильца.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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