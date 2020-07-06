Виктор СКРИПНИК: «Ничья настроения Заре не добавила. Хотелось выиграть»

«Заря» в очередном матче УПЛ не сумела сполна воспользоваться поражением «Динамо», сыграв вничью 2:2 с «Александрией», что не порадовало наставника Виктора Скрипника.

- Проигрывая по ходу первого тайма, мы смогли отыграться и выйти вперёд. Это позитив. Но не дотерпели. Сыграли 2:2. Это расстроило. В борьбе за второе место потеряли очки. Хотя все знают насколько тяжело нам даются матчи с «Александрией».

Боевая игра. Обе команды играли на победу. Эта ничья настроения не добавила. Хотелось бы выиграть.

- Подводя итог кратко… Потеряли два очка или добыли одно?

- Если ты ведёшь 2:1 во втором тайме, но завершаешь игру вничью… Конечно потеряли.

- Сегодня в воротах мы увидели голкипера Ю-21 Диму Мацапуру из-за травмы всех остальных голкиперов.

- Могу сказать только комплименты в адрес Дмитрия Мацапуры. Первая игра для парня, который стоит у нас в дубле. Пенальти – такое дело. В первом мяче больше защитники виноваты. Так что, голкиперу, повторюсь, только большой комплимент. Наши голкиперы восстанавливаются. Надеемся, что кто-то из них в этом чемпионате нам ещё поможет.

- Многие были удивлены, ведь на скамейке остался Богдан Леднев.

- Мы видим парня каждый день на тренировках. Просто хотели больше сыграть дисциплинированно.

В битве за 2-е место «Динамо» и «Десна» имеют по 55 очков, а у «Зари» 54 пункта.