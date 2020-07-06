Виктор СКРИПНИК: «Ничья настроения Заре не добавила. Хотелось выиграть»

Наставник недоволен потерей двух очков

  • 06.07.2020 11:49
  • 953 просмотра
  • 2 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Ничья настроения Заре не добавила. Хотелось выиграть»
© zarya-lugansk.com

«Заря» в очередном матче УПЛ не сумела сполна воспользоваться поражением «Динамо», сыграв вничью 2:2 с «Александрией», что не порадовало наставника Виктора Скрипника.

- Проигрывая по ходу первого тайма, мы смогли отыграться и выйти вперёд. Это позитив. Но не дотерпели. Сыграли 2:2. Это расстроило. В борьбе за второе место потеряли очки. Хотя все знают насколько тяжело нам даются матчи с «Александрией».

Боевая игра. Обе команды играли на победу. Эта ничья настроения не добавила. Хотелось бы выиграть.

- Подводя итог кратко… Потеряли два очка или добыли одно?
- Если ты ведёшь 2:1 во втором тайме, но завершаешь игру вничью… Конечно потеряли.

- Сегодня в воротах мы увидели голкипера Ю-21 Диму Мацапуру из-за травмы всех остальных голкиперов.
- Могу сказать только комплименты в адрес Дмитрия Мацапуры. Первая игра для парня, который стоит у нас в дубле. Пенальти – такое дело. В первом мяче больше защитники виноваты. Так что, голкиперу, повторюсь, только большой комплимент. Наши голкиперы восстанавливаются. Надеемся, что кто-то из них в этом чемпионате нам ещё поможет.

- Многие были удивлены, ведь на скамейке остался Богдан Леднев.
- Мы видим парня каждый день на тренировках. Просто хотели больше сыграть дисциплинированно.

В битве за 2-е место «Динамо» и «Десна» имеют по 55 очков, а у «Зари» 54 пункта.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 06.07.2020 12:08
    0
    Заря привлекла внимание болельщиков своей игрой в этом сезоне.
    Но в этом матче не хватало агрессивности, заряженности.
    Пенальти Монзуль и Романов конечно придумали.
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 12:07
    +2
    вы и выиграли, но упл это позор лига.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 12:07
    +2
    вы и выиграли, но упл это позор лига.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 06.07.2020 12:08
    0
    Заря привлекла внимание болельщиков своей игрой в этом сезоне.
    Но в этом матче не хватало агрессивности, заряженности.
    Пенальти Монзуль и Романов конечно придумали.
    Ссылка
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