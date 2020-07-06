Украина футбольная. Чемпионские гонки Металлиста 1925 и Ингульца

Вашему вниманию анонс очередного выпуска программы «Украина футбольная», который выйдет сегодня, 6 июля, в 19:20 на телеканале xSport.
В рамках программы вместе с экспертом Иваном Кривошеенко обсудят шесть 22 тура Первой лиги.
В выпуске:
- чемпионские гонки «Металлиста 1925» и «Ингула»: кто кого;
- первая летняя победа «Миная», максимум «Агробизнеса;
- бледная игра «Волыни», «Кремень» - гроза авторитетов;
- ТОП-3 события 22 тура.
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Источник — ПФЛ
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