Возрождение Кривбасса. Команда может с нового сезона играть в Первой лиге

По информации шоу ТаТоТаке, уже с сезона 2020/21 в городе Кривой Рог может возродиться команда «Кривбасс», о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что на базе клуба «Горняк» будет создан «Кривбасс», который может сразу заявиться в Первую лигу.

Как именно - информации нет, потому что «Горняк» по итогам сезона во Второй лиге в своей группе занимает 4-е место и не претендует на повышение в классе.

Клуб «Кривбасс» Кривой Рог был расформирован летом 2013 года.