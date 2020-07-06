Возрождение Кривбасса. Команда может с нового сезона играть в Первой лиге

Ранее распоряжение дал президент Украины

  • 06.07.2020 11:01
  • 1179 просмотров
  • 8 комментариев
Возрождение Кривбасса. Команда может с нового сезона играть в Первой лиге

По информации шоу ТаТоТаке, уже с сезона 2020/21 в городе Кривой Рог может возродиться команда «Кривбасс», о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что на базе клуба «Горняк» будет создан «Кривбасс», который может сразу заявиться в Первую лигу.

Как именно - информации нет, потому что «Горняк» по итогам сезона во Второй лиге в своей группе занимает 4-е место и не претендует на повышение в классе.

Клуб «Кривбасс» Кривой Рог был расформирован летом 2013 года.

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Источник — ТаТоТаке

(7 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 11:33
    0
    Odin, 06.07.2020 11:22
    Простой пацан с Народа. Такой же как мы с вами. Это вам никакой-то там мажор-олигарх! Захотел-дал указ-срать на закон, регламент, справедливость.
    « я- Президент, а не лох какой-то».
    вам не угодишь, и так не так, и так не этак.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 06.07.2020 11:33
    0
    А в чём смысл? Это же не Кривбасс будет, а тот же Горняк с другим названием. Или дело только в названии? А скорее всего и горняка того не будет с его историей. Будет совсем другой клуб. Вообще без истории. Клуб фейк как Днепр 1, Оболонь - бровар, Металлист 1925, ну и такой дже фейк как то что у нас вместо президента.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.07.2020 11:25
    +2
    Зачем так мелко плавать президентским указом назначить выступления сразу в высшенй лиге и не ниже третьего места
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 06.07.2020 11:22
    +2
    Простой пацан с Народа. Такой же как мы с вами. Это вам никакой-то там мажор-олигарх! Захотел-дал указ-срать на закон, регламент, справедливость.
    « я- Президент, а не лох какой-то».
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 11:21
    +1
    именно что такэ...
    и это уже будет совсем другой клуб
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 06.07.2020 11:12
    +2
    Aleks04, 06.07.2020 11:04
    Новый ФЕКАЛьвов?
    Главное, чтоб не "Днепр-1"
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 06.07.2020 11:04
    +1
    Новый ФЕКАЛьвов?
    Ссылка
    Лео Леон
      Лео Леон, 06.07.2020 11:03
    +3
    Та не сразу в УПЛ.БлаЗень же сказал.
    Ссылка
    Лео Леон
      Лео Леон, 06.07.2020 11:03
    +3
    Та не сразу в УПЛ.БлаЗень же сказал.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.07.2020 11:25
    +2
    Зачем так мелко плавать президентским указом назначить выступления сразу в высшенй лиге и не ниже третьего места
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 06.07.2020 11:22
    +2
    Простой пацан с Народа. Такой же как мы с вами. Это вам никакой-то там мажор-олигарх! Захотел-дал указ-срать на закон, регламент, справедливость.
    « я- Президент, а не лох какой-то».
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 06.07.2020 11:12
    +2
    Aleks04, 06.07.2020 11:04
    Новый ФЕКАЛьвов?
    Главное, чтоб не "Днепр-1"
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 11:21
    +1
    именно что такэ...
    и это уже будет совсем другой клуб
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 06.07.2020 11:04
    +1
    Новый ФЕКАЛьвов?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 11:33
    0
    Odin, 06.07.2020 11:22
    Простой пацан с Народа. Такой же как мы с вами. Это вам никакой-то там мажор-олигарх! Захотел-дал указ-срать на закон, регламент, справедливость.
    « я- Президент, а не лох какой-то».
    вам не угодишь, и так не так, и так не этак.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 06.07.2020 11:33
    0
    А в чём смысл? Это же не Кривбасс будет, а тот же Горняк с другим названием. Или дело только в названии? А скорее всего и горняка того не будет с его историей. Будет совсем другой клуб. Вообще без истории. Клуб фейк как Днепр 1, Оболонь - бровар, Металлист 1925, ну и такой дже фейк как то что у нас вместо президента.
    Ссылка
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