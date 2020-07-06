Возрождение Кривбасса. Команда может с нового сезона играть в Первой лиге

По информации шоу ТаТоТаке, уже с сезона 2020/21 в городе Кривой Рог может возродиться команда «Кривбасс», о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Сообщается, что на базе клуба «Горняк» будет создан «Кривбасс», который может сразу заявиться в Первую лигу.
Как именно - информации нет, потому что «Горняк» по итогам сезона во Второй лиге в своей группе занимает 4-е место и не претендует на повышение в классе.
Клуб «Кривбасс» Кривой Рог был расформирован летом 2013 года.
Источник — ТаТоТаке
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« я- Президент, а не лох какой-то».
« я- Президент, а не лох какой-то».
и это уже будет совсем другой клуб
« я- Президент, а не лох какой-то».
и это уже будет совсем другой клуб
« я- Президент, а не лох какой-то».
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