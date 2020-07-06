ТаТоТаке. Динамо — Шахтер, убийство Зари, война Карпат и Руха

Вышел в эфир свежий выпуск футбольного шоу «ТаТоТаке», в котором рассказывается о последних событиях в украинском футболе.

2:11 «Динамо» сдалось еще до матча

3:45 У Цыганкова нет будущего в Европе

5:27 Разбираем все голы матча «Динамо» — «Шахтер» и игру дебютантов

14:00 Важное обращение к игрокам «Динамо»

15:40 У «Зари» серьезная проблема в игре

18:50 VAR снова больше помешал, чем помог

22:00 У «Десны2 есть два козыря в борьбе за «серебро»

25:24 Холивар «Карпат» и «Руха» — это круто

30:54 «Кривбасс» действительно воскреснет и, возможно, сразу в первой лиге

32:30 Висенте Гомес возглавит клуб из ближнего зарубежья

33:25 Новая загадка в рубрике «ШоТоТаке»