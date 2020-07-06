ТаТоТаке. Динамо — Шахтер, убийство Зари, война Карпат и Руха

Вышел в эфир свежий выпуск украинского футбольного шоу

  • 06.07.2020 10:59
  • 536 просмотров
  • 1 комментарий
ТаТоТаке. Динамо — Шахтер, убийство Зари, война Карпат и Руха
© YouTube

Вышел в эфир свежий выпуск футбольного шоу «ТаТоТаке», в котором рассказывается о последних событиях в украинском футболе.

2:11 «Динамо» сдалось еще до матча
3:45 У Цыганкова нет будущего в Европе
5:27 Разбираем все голы матча «Динамо» — «Шахтер» и игру дебютантов
14:00 Важное обращение к игрокам «Динамо»
15:40 У «Зари» серьезная проблема в игре
18:50 VAR снова больше помешал, чем помог
22:00 У «Десны2 есть два козыря в борьбе за «серебро»
25:24 Холивар «Карпат» и «Руха» — это круто
30:54 «Кривбасс» действительно воскреснет и, возможно, сразу в первой лиге
32:30 Висенте Гомес возглавит клуб из ближнего зарубежья
33:25 Новая загадка в рубрике «ШоТоТаке»

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Источник — ТаТоТаке

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 11:26
    0
    Шо це за ше одна лиса зал...упа, яка зад апєльсіну лиже?!
    Два брата акрабата, та вам до Козловського як мурасі до Марсу. Шо ви піз.....боли два лисі можете крім піз....якати?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 11:26
    0
    Шо це за ше одна лиса зал...упа, яка зад апєльсіну лиже?!
    Два брата акрабата, та вам до Козловського як мурасі до Марсу. Шо ви піз.....боли два лисі можете крім піз....якати?!
    Ссылка
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