Александр ЗУБКОВ: «Не рассматривал вариант с переездом в Турцию»

Украинец стал игроком «Ференцвароша»

  • 06.07.2020 10:29
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Александр ЗУБКОВ: «Не рассматривал вариант с переездом в Турцию»
© fradi.hu

«Ференцварош» сумел договориться с «Шахтером» и выкупил контракт вингера Александра Зубкова, у которого, по слухам, были варианты с турецкими клубами.

«Хочу поблагодарить «Шахтер», что хорошо провели переговоры и я стал игроком «Ференцвароша». Через две недели стартует подготовка к новому сезону, хотим удачно сыграть в еврокубках и третий раз кряду стать чемпионами Венгрии».

«Фенербахче»? Слухи какие-то были, но на данном этапе карьеры я Турцию не рассматриваю», - сказал Зубков.

В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии игрок забил 9 голов.

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Источник — ПроФутбол

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