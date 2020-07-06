Александр ЗУБКОВ: «Не рассматривал вариант с переездом в Турцию»

«Ференцварош» сумел договориться с «Шахтером» и выкупил контракт вингера Александра Зубкова, у которого, по слухам, были варианты с турецкими клубами.

«Хочу поблагодарить «Шахтер», что хорошо провели переговоры и я стал игроком «Ференцвароша». Через две недели стартует подготовка к новому сезону, хотим удачно сыграть в еврокубках и третий раз кряду стать чемпионами Венгрии».

«Фенербахче»? Слухи какие-то были, но на данном этапе карьеры я Турцию не рассматриваю», - сказал Зубков.

В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии игрок забил 9 голов.