Хосеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити будет играть в Лиге чемпионов. Нас допустят»

Наставник уверен, что наказание отменят

  • 06.07.2020 10:11
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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити будет играть в Лиге чемпионов. Нас допустят»
© Skysports.com

УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей дисквалифицировал «Манчестер Сити» из еврокубков на два предстоящих сезона, однако клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Окончательное решение должны вынести 13-го июля, но наставник Хосеп Гвардиола уверен, что запрет снимут и в сезоне 2020/21 команда будет в Лиге чемпионов.

«Мы готовы. Мы уверены в своих силах и уверены, что нас допустят к Лиге чемпионов нового сезона. 13-го числа все узнаем. Надеюсь, решение будет позитивным и позволит нам продолжать развитие», - сказал Гвардиола.

Ранее ведущий хавбек команды Кевин де Брюйне не исключал, что покинет «Сити», если в силе останется полное наказание с двухлетним баном.

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Источник — Sky Sports

(5 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.07.2020 10:27
    -2
    Видимо Сити уже с УЕФА договорился раз Гвардиола так уверен
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