Хосеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити будет играть в Лиге чемпионов. Нас допустят»

УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей дисквалифицировал «Манчестер Сити» из еврокубков на два предстоящих сезона, однако клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Окончательное решение должны вынести 13-го июля, но наставник Хосеп Гвардиола уверен, что запрет снимут и в сезоне 2020/21 команда будет в Лиге чемпионов.

«Мы готовы. Мы уверены в своих силах и уверены, что нас допустят к Лиге чемпионов нового сезона. 13-го числа все узнаем. Надеюсь, решение будет позитивным и позволит нам продолжать развитие», - сказал Гвардиола.

Ранее ведущий хавбек команды Кевин де Брюйне не исключал, что покинет «Сити», если в силе останется полное наказание с двухлетним баном.