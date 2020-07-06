ФОТО. Как Марта Костюк отпраздновала 18-летие

28 июня украинская теннисистка Марта Костюк отпраздновала 18-летие. Марта провела его в компании теннисисток, а также своей старшей сестры. На праздновании были Леся Цуренко и сестры Киченок.
Марта поделилась с подписчиками в Instagram подборкой фотографий с праздника:
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Источник — Instagram
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