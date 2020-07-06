Цифры и факты. Важнейшие события 29-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 06.07.2020 01:55
  • 36 просмотров
  • 0 комментариев
Цифры и факты. Важнейшие события 29-го тура УПЛ
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» побеждает «Динамо» во всех четырех встречах в УПЛ в этом сезоне (мячи 9-4).

Отрыв дончан от киевлян увеличивается до невиданных ранее 20 очков.

40-й матч на посту главного тренера горняков проводит Луиш Каштру (ЧУ - 29, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 9). Под его руководством оранжево-черные одержали в общей сложности 27 побед, 7 встреч завершили вничью, 6 проиграли (мячи 89-44).

50-й мяч в рядах украинских клубов забивает Евгений Коноплянка (ЧУ - 39, КУ - 2, ЕК - 9). 35 раз он отличился за «Днепра», 5 - за «Шахтер».

Алан Патрик, 3-й раз поразивший динамовские ворота (ЧУ - 2, СК - 1), доводит счет своих голов за горняков до 15 (ЧУ - 10, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 3).

«Динамо» зарабатывает 30-ю «баранку» в украинских чемпионатах в родных стенах.

Общая голевая серия киевлян достигает 15 матчей, а домашняя - 19.

30-е поражение в тренерской карьере терпит Алексей Михайличенко. 26 раз под его руководством уступало соперникам «Динамо» (ЧУ - 15, КУ - 2, ЕК - 9), 4 - сборная Украина.

Беньямин Вербич, 3-й раз расписавшийся в воротах дончан, забивает 80-й гол бело-синих в баталиях с оранжево-черными в чемпионатах Украины.

Йосип Пиварич становится «обладателем» 60-й красной карточки динамовцев в УПЛ, в том числе 20-й среди легионеров из дальнего зарубежья.

«Десна» впервые забивает 5 мячей на своем поле.

Подопечные Александра Рябоконя обновляют два личных рекорда, продлив общую голевую серию до 10 матчей, а домашнюю - до 5.

Черниговцы поднимают планку и еще одного клубного достижения, реализовав 8-й пенальти подряд.

Денис Фаворов становится автором 10-го гола «Десны» с «точки».

«Колос» терпит 5-е кряду поражение на чужих полях (мячи 4-14).

Общая безничейная серия ковалевцев достигает 21 матча (+6-15), а гостевая - 13 (+2-11).

Подопечные Руслана Костышина пропускают 12 игр подряд, а на выезде - 13.

«Заря» прерывает свою домашнюю безничейную серию, которая составила 10 матчей (+8-2). Последнюю мировую в родных стенах черно-бело-красные подписали 21 сентября 2019 года - 0:0 с «Мариуполем».

Луганчане дома не уходят с поля без гола 11 игр кряду.

«Заря» становится 8-м клубом, пробившим 100 пенальти в чемпионатах Украины.

250-й поединок в рядах отечественных клубов проводит Артем Громов (ЧУ - 211, КУ - 19, СК - 1, ЕК - 19). 154 встречи он отыграл за «Ворсклу», 84 - за «Зарю» и 12 - за «Динамо».

«Александрия» делает 70-ю ничью в премьер-лиге, в том числе 50-ю - при Владимире Шаране.

Команды Владимира Шарана подписывают 70-ю мировую во всех официальных турнирах (ЧУ - 57, КУ - 8, ЕК - 5).

Черно-желто-зеленые устанавливают новый личный рекорд, забивая 13 матчей подряд.

Валерий Лучкевич становится автором 200-го гола александрийцев в УПЛ при Владимире Шаране, а Максим Третьяков - 10-го для «горожан» в гостевых баталиях с луганчанами.

«Александрия» реализовывает 10-й пенальти кряду.

Мяч, забитый Дмитрием Хомченовским, оказывается 300-м, пропущенным командами Владимира Шарана во всех турнирах, в том числе 250-м - в УПЛ.

60-й поединок в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Дмитрий Михайленко (+19=17-24, 67-77).

«Ворскла» подписывает 3-ю мировую подряд на чужих полях.

Полтавчане продлевают свои гостевые серии без побед и с пропущенными голами до 12 матчей (=3-9).

Даниил Кравчук становится первым футболистом 2003 г.р., забившим в УПЛ.

Личный антирекорд устанавливает «Львов», не знающий побед 10 игр кряду (=6-4).

Мяч, забитый Сергеем Борзенко, оказывается 500-м, пропущенным «Ворсклой» в гостях.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Андрей Мостовой («Десна») и Николай Шапаренко («Динамо»), 1-й - бразилец Витау («Шахтер»), Дмитрий Мацапура («Заря»), Александр Сирота («Динамо»), Андрей Чекотун («Олимпик»), Артем Белый, Даниил Бугаенко, Тарас Дмитрук, Артем Кулаковский, Павел Исенко, Радион Посевкин и Даниил Семилет (все - «Ворскла»).

20-й мяч в премьер-лиге забивает Беньямин Вербич, 15-й - Тарас Степаненко и Денис Фаворов, 10-й - Алан Патрик, Карлос Пена и Владислав Супряга, 1-й - Даниил Кравчук (в 5-й игре), Артем Челядин (в 6-й) и Олег Кожушко (в 34-й).

В 3-м клубе элитного дивизиона открывает голевой счет Сергей Борзенко («Львов»).

Олег Кожушко становится автором 450-го гола сезона-2019/20, а Артем Челядин в свою очередь забивает 200-й мяч гостей.

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Денис Фаворов (в 59-м матче).

6-й пенальти из 6 реализовывает Максим Третьяков, 6-й из 7 - Денис Фаворов, в том числе 5 последних подряд, 5-й из 5 - Владлен Юрченко.

17-летний «олимпиец» Андрей Чекотун становится первым голкипером 2002 г.р., а 16-летний полтавчанин Павел Исенко - 2003 г.р., сыгравшими в элитном дивизионе.

1-ю красную карточку в УПЛ получает Йосип Пиварич (в 29-й игре).

90-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в этом сезоне Денис Костышин («Колос»), 80-й - Алексей Хобленко («Днепр-1»), 60-й - Сергей Болбат («Шахтер»).

Арбитр из Днепра Виталий Романов становится новым рекордсменом лиги, 25-й раз удалив игрока хозяев.

10-й раз назначает пенальти харьковчанка Екатерина Монзуль.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности