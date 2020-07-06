Цифры и факты. Важнейшие события 29-го тура УПЛ

«Шахтер» побеждает «Динамо» во всех четырех встречах в УПЛ в этом сезоне (мячи 9-4).

Отрыв дончан от киевлян увеличивается до невиданных ранее 20 очков.

40-й матч на посту главного тренера горняков проводит Луиш Каштру (ЧУ - 29, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 9). Под его руководством оранжево-черные одержали в общей сложности 27 побед, 7 встреч завершили вничью, 6 проиграли (мячи 89-44).

50-й мяч в рядах украинских клубов забивает Евгений Коноплянка (ЧУ - 39, КУ - 2, ЕК - 9). 35 раз он отличился за «Днепра», 5 - за «Шахтер».

Алан Патрик, 3-й раз поразивший динамовские ворота (ЧУ - 2, СК - 1), доводит счет своих голов за горняков до 15 (ЧУ - 10, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 3).

«Динамо» зарабатывает 30-ю «баранку» в украинских чемпионатах в родных стенах.

Общая голевая серия киевлян достигает 15 матчей, а домашняя - 19.

30-е поражение в тренерской карьере терпит Алексей Михайличенко. 26 раз под его руководством уступало соперникам «Динамо» (ЧУ - 15, КУ - 2, ЕК - 9), 4 - сборная Украина.

Беньямин Вербич, 3-й раз расписавшийся в воротах дончан, забивает 80-й гол бело-синих в баталиях с оранжево-черными в чемпионатах Украины.

Йосип Пиварич становится «обладателем» 60-й красной карточки динамовцев в УПЛ, в том числе 20-й среди легионеров из дальнего зарубежья.

«Десна» впервые забивает 5 мячей на своем поле.

Подопечные Александра Рябоконя обновляют два личных рекорда, продлив общую голевую серию до 10 матчей, а домашнюю - до 5.

Черниговцы поднимают планку и еще одного клубного достижения, реализовав 8-й пенальти подряд.

Денис Фаворов становится автором 10-го гола «Десны» с «точки».

«Колос» терпит 5-е кряду поражение на чужих полях (мячи 4-14).

Общая безничейная серия ковалевцев достигает 21 матча (+6-15), а гостевая - 13 (+2-11).

Подопечные Руслана Костышина пропускают 12 игр подряд, а на выезде - 13.

«Заря» прерывает свою домашнюю безничейную серию, которая составила 10 матчей (+8-2). Последнюю мировую в родных стенах черно-бело-красные подписали 21 сентября 2019 года - 0:0 с «Мариуполем».

Луганчане дома не уходят с поля без гола 11 игр кряду.

«Заря» становится 8-м клубом, пробившим 100 пенальти в чемпионатах Украины.

250-й поединок в рядах отечественных клубов проводит Артем Громов (ЧУ - 211, КУ - 19, СК - 1, ЕК - 19). 154 встречи он отыграл за «Ворсклу», 84 - за «Зарю» и 12 - за «Динамо».

«Александрия» делает 70-ю ничью в премьер-лиге, в том числе 50-ю - при Владимире Шаране.

Команды Владимира Шарана подписывают 70-ю мировую во всех официальных турнирах (ЧУ - 57, КУ - 8, ЕК - 5).

Черно-желто-зеленые устанавливают новый личный рекорд, забивая 13 матчей подряд.

Валерий Лучкевич становится автором 200-го гола александрийцев в УПЛ при Владимире Шаране, а Максим Третьяков - 10-го для «горожан» в гостевых баталиях с луганчанами.

«Александрия» реализовывает 10-й пенальти кряду.

Мяч, забитый Дмитрием Хомченовским, оказывается 300-м, пропущенным командами Владимира Шарана во всех турнирах, в том числе 250-м - в УПЛ.

60-й поединок в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Дмитрий Михайленко (+19=17-24, 67-77).

«Ворскла» подписывает 3-ю мировую подряд на чужих полях.

Полтавчане продлевают свои гостевые серии без побед и с пропущенными голами до 12 матчей (=3-9).

Даниил Кравчук становится первым футболистом 2003 г.р., забившим в УПЛ.

Личный антирекорд устанавливает «Львов», не знающий побед 10 игр кряду (=6-4).

Мяч, забитый Сергеем Борзенко, оказывается 500-м, пропущенным «Ворсклой» в гостях.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Андрей Мостовой («Десна») и Николай Шапаренко («Динамо»), 1-й - бразилец Витау («Шахтер»), Дмитрий Мацапура («Заря»), Александр Сирота («Динамо»), Андрей Чекотун («Олимпик»), Артем Белый, Даниил Бугаенко, Тарас Дмитрук, Артем Кулаковский, Павел Исенко, Радион Посевкин и Даниил Семилет (все - «Ворскла»).

20-й мяч в премьер-лиге забивает Беньямин Вербич, 15-й - Тарас Степаненко и Денис Фаворов, 10-й - Алан Патрик, Карлос Пена и Владислав Супряга, 1-й - Даниил Кравчук (в 5-й игре), Артем Челядин (в 6-й) и Олег Кожушко (в 34-й).

В 3-м клубе элитного дивизиона открывает голевой счет Сергей Борзенко («Львов»).

Олег Кожушко становится автором 450-го гола сезона-2019/20, а Артем Челядин в свою очередь забивает 200-й мяч гостей.

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Денис Фаворов (в 59-м матче).

6-й пенальти из 6 реализовывает Максим Третьяков, 6-й из 7 - Денис Фаворов, в том числе 5 последних подряд, 5-й из 5 - Владлен Юрченко.

17-летний «олимпиец» Андрей Чекотун становится первым голкипером 2002 г.р., а 16-летний полтавчанин Павел Исенко - 2003 г.р., сыгравшими в элитном дивизионе.

1-ю красную карточку в УПЛ получает Йосип Пиварич (в 29-й игре).

90-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в этом сезоне Денис Костышин («Колос»), 80-й - Алексей Хобленко («Днепр-1»), 60-й - Сергей Болбат («Шахтер»).

Арбитр из Днепра Виталий Романов становится новым рекордсменом лиги, 25-й раз удалив игрока хозяев.

10-й раз назначает пенальти харьковчанка Екатерина Монзуль.