КЛИМОВСКИЙ: «Мы провалили первые 20 минут. Баланюк надорвал мышцу»

И.о. главного тренера «Олимпика» прокомментировал матч против «Днепра-1»

  • 05.07.2020 23:37
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КЛИМОВСКИЙ: «Мы провалили первые 20 минут. Баланюк надорвал мышцу»
© ФК Олимпик. Игорь Климовский

Исполняющий обязанности главного тренера «Олимпика» Игорь Климовский в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал исход матча 29-го тура УПЛ, в котором его команда уступила СК «Днепр-1» со счетом 0:2:

«Мы провалили первые 20 минут. Пропустили гол, потом выровняли игру. Создали несколько моментов, но опять была проблема забить. Не хватает мастерства, чтобы убежать, взять игру на себя, реализовать свои моменты. Во втором тайме, считаю, контролировали игру, создавали, но, опять-таки, проблема с забитыми мячами.

Баланюк, судя по всему, надорвал мышцу. Его обследуют в больнице. Наверное, до конца сезона он выбыл.

Что касается дебюта Андрея Чекотуна, скажу, что парень старался, дважды спас, когда были выходы один на один. Конечно, еще не хватает мастерства, но он молодой, и все у него впереди».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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