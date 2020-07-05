Олимпик — Днепр-1. Стартовые составы команд

В 29-м туре УПЛ «Олимпик» примет «Днепр-1». Стартовый свисток поединка прозвучит в воскресенье, 5-го июля, в 19:30 по киевскому времени.
Стартовые составы:
«Олимпик»: Чекотун, Н. Кравченко, Снурницын, Гришко, Лебеденко, Вербный, Политыло, Романовский, Тейшейра, Балашов, Баланюк
Запасные: Кичак, Ксенз, Лукьянчук, Литвин, Завийский, Кравчук, Чогадзе, Шахаб, Дегтярев.
«Днепр-1»: Клищук, Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков, Ди Франко, Когут, Вакулко, Коркишко, Супряга, Хобленко.
Запасные: Юрчук, Лопыренок, Полевой, Батагов, С. Кравченко, Булеца, Назаренко, Чичиков.
Источник — Sport.ua
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